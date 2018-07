Baroque, énorme, boursouflé… mais salutaire

Le soir, dans l’hôtel où tout le monde s’est installé, Toby, le réalisateur, retombe sur un DVD de son premier film, tourné 10 ans plus tôt dans le village voisin. Une adaptation de Don Quichotte, déjà, mais très ambitieuse, avec des cadrages signifiants, un noir et blanc contrasté, et des acteurs recrutés parmi la population locale.

Le lendemain, sur un coup de tête, Toby abandonne le plateau, retrouve le village, et même son Don Quichotte, qui n’a pas repris son travail comme cordonnier, mais occupe une caravane bourrée de souvenirs du tournage – où il reprend son rôle derrière un rideau mité, contre quelques pièces. Toby veut comprendre ce qui a bien pu se passer 10 ans plus tôt. Démarre une aventure rocambolesque, une errance pleine de quiproquos, nourrie par la folie du vieux cordonnier/Don Quichotte. Persuadé que Toby n’est autre que son fidèle Sancho Panza, il veut continuer l’aventure…

Pas un film normal

Le danger serait de s’asseoir pour regarder "L’homme qui tua Don Quichotte" comme on le ferait pour un film "normal", au risque de passer un très mauvais moment. Le cinéma de Gilliam n’a pas pour fonction, comme 99% de la production actuelle, de divertir, d’informer, ou de proposer une vision esthétique. Son but est double, et par là totalement unique: plonger dans un état poétique ET faire réfléchir sur le monde. Pour cela il convoque un héros digne du Candide de Voltaire, et le plonge dans un univers onirique où se croisent des symboles qui vont s’entrechoquer et faire avancer ledit héros dans sa quête personnelle.