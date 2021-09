Bebel, magnifique pour toujours

Jean-Paul Belmondo s'est éteint à 88 ans. Comme toutes les vraies stars, il emporte avec lui une part de nous-mêmes.

On a l'impression qu'on le connaît depuis toujours, Jean-Paul Belmondo. Qu'on lui a parlé, pour de vrai. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'acteur, il incarne un véritable "type", comme nous en avons tous rencontré: le séducteur, à l'aise physiquement, mais qui compense le cliché par un humour plein d'autodérision (et par là, bien sûr, il est l'anti-Delon).

Belmondo, c'est l'audace. C'est la liberté. C'est le franc-parler. Et sûrement qu'il était comme ça, aussi dans la vraie vie – du moins je veux le croire, et vous aussi. Belmondo défie le cinéma, le "on fait comme si…". Lui, il était comme ça, à défendre la veuve et l'orphelin, car c'était plus fort que lui.

Un acteur surdoué

Enfant de la balle – père sculpteur, mère peintre – Jean-Paul est tombé dans la marmite (de l'art) quand il était petit. Doué pour tous les sports, et au-delà, doué pour la vie, il décide à 16 ans d'être comédien. Ses collègues d'études au Conservatoire national (où il échoue deux fois à l'examen d'entrée) s'appellent Rochefort, Marielle, Crémer. Ses profs lui prédisent une carrière de seconds rôles, et, avec la gueule qu'il se paie, de ne "jamais prendre une femme dans ses bras".

À partir de la fin des années 50, c'est l’explosion. En quelques années seulement, d'"À bout de souffle" (1960) d'un certain Godard à "Pierrot le fou" (1965), du même Suisse décalé, il enchaîne les rôles marquants. Le plus incroyable, c'est qu’il sera aussi crédible en prêtre en plein questionnement pour Jean-Pierre Melville ("Léon Morin prêtre"), qu'en Robin des Bois du XVIIIe siècle pour de Broca ("Cartouche") ou qu'en gangster atypique ("Le doulos", encore pour Melville). Sans parler de l'inoubliable duo qu'il compose avec Gabin dans "Un singe en hiver" (Henri Verneuil).

D'où lui vient cette facilité, ce "naturel" incroyable qui donne l'impression qu'il n'a qu'à évoluer devant la caméra, sans technique, sans préparation? Comme il le répète en interview, Belmondo est un poisson dans l'eau. Documenté de naissance, Belmondo. Car, comme ses parents artistes, il est curieux de tout, avide de rencontres, attentif à tous les détails. Pas besoin de s'immerger des semaines comme ses collègues de l’Actor's Studio: il possède ce don qui lui donnera une aisance certaine, quel que soit le contexte.

Un genre en soi

Dans les années 70 et 80, l'acteur décline toute la panoplie du héros. Le public sait qu'il aura droit à son Belmondo par an, et son nom devient un genre en soit: on va voir quoi? un western ou un belmondo?

Dans les années 70, et même 80, l'acteur décline toute la panoplie du héros. Le public sait qu'il aura droit à son Belmondo par an, et son nom devient un genre en soit (on va voir quoi? un western ou un belmondo?). Au programme: un savant cocktail d'aventure, de bons mots, de cascades, de paysages grandioses, de grands sentiments. "Le professionnel". "L'as des as". "Les morfalous". Hélas, Belmondo s'enferre un peu dans ce style-là. Mais grâce à son copain Lelouch, il termine la décennie en pied de nez, dans une parodie du héros rangé des voitures, presque pathétique: "Itinéraire d'un enfant gâté" (1988), pour lequel il reçoit un César – qu'il refuse.