Ben Affleck va faire un film sur le Congo sous Léopold II

L’acteur et réalisateur hollywoodien Ben Affleck s’apprête à réaliser et à produire un film sur les crimes commis au Congo sous le règne de Léopold II, indiquent les sites Variety et Deadline.

Le long-métrage mettra en lumière l’action de trois hommes – un missionnaire noir américain, un journaliste d’investigation anglais et un espion irlandais – qui dénonceront les abus et constitueront ainsi la base de l’un des premiers mouvements de défense des droits de l’Homme de l’Histoire. Farhad Safinia signera le scénario et, à la production, Ben Affleck s’associera à plusieurs grosses pointures dont Martin Scorsese et Harry Belafonte.