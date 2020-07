Best of ciné

Madre: la version longue par Rodrigo Sorogoyen du court métrage éponyme qu’il avait présenté aux Oscars en 2019. Une mère rendue à moitié folle par la disparition de son fils, dix ans plus tôt, croit le reconnaître dans un ado, surfeur et bien vivant, qui traîne à la plage, près de chez elle. Portrait intimiste d’une mère blessée qui n’a pas perdu espoir. Pour ce rôle, l’actrice espagnole Maria Nieto a remporté le Prix d’Interprétation à la Mostra de Venise dans la catégorie Orizzonti.

Jeunesse sauvage: Premier film en tant que réalisateur pour le scénariste Frédéric Carpentier et gros défi. Celui de ne pas tomber dans les clichés faciles en relatant l’équipée sauvage d’une bande de jeunes voleurs entraînée un peu malgré elle vers la violence. Le casting mixe des acteurs et des amateurs avec quelques belles petites gueules de voyous. Avec Pablo Cobo et Darren Muselet.

Beanpole (Une grande fille): Consacré par le Prix de la Mise en scène dans la section Un Certain Regard à Cannes l’an dernier, ce drame signé par le jeune réalisateur russe Kantemir Balagov revisite une partie sombre de l’après-guerre à Leningrad, en 1945. Une jeune femme étouffe, par accident, l’enfant que lui a confié son amie partie au front. Mais quand la mère de ce dernier revient, elle convainc son amie de porter un autre enfant "parce qu’elle le lui doit". L’histoire forte et riche est parsemée de détails, la mise en scène remarquable et le jeu des actrices principales Viktoria Miroshnichenko et Vasilisa Perelygina impressionnant.