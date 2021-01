"Billie" ressuscite Lady Day

Imaginez: Votre idole s’en est allée à la fin des années 1950, laissant derrière elle planer le mystère. Mais une autre femme, vingt ans après, a laissé un livre inachevé et des dizaines d’heures d’enregistrement – en partie inédits – qui vous attendent quelque part. C’est ce qui est arrivé au réalisateur de documentaire britannique James Erskine , avec la plus emblématique chanteuse de jazz du XX e siècle, une certaine Billie Holiday .

C’est donc par la voix qu’on remontera le fil. Et à travers une autre femme, qui rencontre les proches pour l’écriture d’un livre qui ne paraîtra jamais. "Billie" ne s’encombre donc pas d’interviews classiques, statiques, mais entremêle les films de famille de Kuehl, les photos rares, les archives du FBI, les reconstitutions qui fleurent bon les années 40 , la pellicule, les cendriers remplis, la bière, les arrière-salles et les petits matins. Mais aussi la pisse, le vomi, le sang.

La banalité de la violence

Car la violence suprême, dans le destin de Billie, c’est sans doute la banalité de cette violence. Elle quitte sa province et monte à New York seule, à 14 ans. Elle chante dans les troquets. On la remarque. Elle fait le trottoir, occasionnellement. "Quoi de plus normal?", nous disent ses contemporains. "Qu’aurait-elle fait d’autre?" À 17 ans, les salles s’agrandissent, la gamine impressionne. Elle fréquente les maquereaux, se fait payer des vêtements qui flashent, court le cachet, se fait taper dessus. La vie quoi…