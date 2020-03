Binoche se force

Bien sûr qu’on avait envie de regarder une bonne comédie féministe. Évidemment qu’il est utile de rappeler la manière dont on éduquait les filles avant l’arrivée du MLF et du Women’s Lib. Mais nous faire poireauter durant près de deux heures dans l’école des Van der Beck, en Alsace, en 1967, où l’on enseignait à une quinzaine de jeunes filles à devenir de "bonnes épouses" avec un enchaînement de situations guignolesques et de gags qui tombent à plat, on ne méritait pas ça .

Au départ, les intentions sont bonnes et le casting intéressant. Juliette Binoche en directrice de l’institution et tailleur rose, François Berléand en vieux pervers, Yolande Moreau en prof de cuisine et fan d’Adamo, Édouard Baer en banquier et amoureux transi… Et puis et surtout les jeunes filles. Celles dont les noms ne sont pas encore connus, mais qui jouent mieux leur partition que les stars. Parmi elles, retenons Anamaria Vartolomei, Marie Zakubovec et Lily Taïeb. Elles qui n’ont pas craint de ne pas surjouer et fournissent au film ses meilleurs instants. Les voir danser sur "Siffler sur la colline" de Joe Dassin et écouter Ménie Grégoire à la radio, c’est délicieux.