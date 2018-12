"Bird Box", conte de Noël post-apocalyptique

Malorie, artiste peintre et célibataire, est enceinte jusqu’aux yeux. Mais pas vraiment heureuse de l’être. Alors que sa sœur l’amène à la maternité pour les derniers examens , Malorie pense à confier son bébé à l’adoption . Mais une terrible épidémie s’abat sur la ville. Sur la route du retour, les accidents de la route se multiplient et les humains, par grappes, se donnent la mort après avoir croisé une mystérieuse énergie .

Malorie se réfugie dans une maison où une dizaine de personnes tentent de retrouver leur calme et de comprendre ce qui se passe. Mais personne n’a le même avis que son voisin. Cinq ans plus tard, nous retrouvons Malorie. Elle semble avoir survécu en compagnie de deux jeunes enfants . Elle leur explique la mission, s’ils veulent survivre: ne jamais enlever le bandeau qui leur bouche la vue. Et rester à tout prix… dans la barque.

Un ennemi, mais invisible, en voilà une bonne idée. L’invisibilité, c’est aussi la nature des ennemis que nous combattons aujourd’hui: un climat en mutation, du CO2 à gogo, des particules aussi fines que cancérigènes, du nucléaire résilient, et même des gens qui se font sauter dans les salles de concert, les stades et les marchés. Le présupposé de "Bird Box", c’est que s’ils étaient plus visibles, ces ennemis, nous aurions vite fait de nous motiver à changer nos sacro-saintes habitudes. Ici, les scénaristes ont imaginé une subite et incontrôlable envie d’en finir… qui rappelle d’ailleurs par sa violence les attentats kamikazes, mais à une échelle disproportionnée.