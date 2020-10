Borat vs Trump

Nous avons François l’Embrouille, les Anglo-Saxons ont Borat. En 2006, ce personnage inventé de toutes pièces par le brillant Sacha Baron Cohen fit un carton plein dans les salles de cinéma avec le premier tome des aventures de Borat. Un pseudo journaliste kazakh, affublé d’un costume trop grand et d’un accent slave à couper au couteau. Humour trash, gags à gogo et le plus souvent en dessous de la ceinture, musique agrémentée des morceaux de Goran Bregovic. Succès au box-office avec 262 millions de dollars. Pour ce sequel, son créateur a dû ruser. Parce que son personnage est ultra connu et aussi parce qu’il voulait pouvoir sortir son film avant l’élection présidentielle américaine. Et influencer le vote.