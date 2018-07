Bruxelles fait son cinéma (en plein air!)

Treize lieux (emblématiques), treize dates (successives), treize films (récents): les amateurs de projection sous les étoiles pourront faire le plein d’images et de sons.

Le cinéma en plein air est une drogue; une drogue douce, mais avec accoutumance. Un secret bien gardé, dont les afficionados ne peuvent plus se passer. Et dont ils se refilent les lieux de projection avec un petit air coupable. Comme le drive-in de nos grands-parents, il y a une magie à la projection de groupe sous la lune. Car à la communion de la salle obscure s’ajoute l’intrigant mystère de l’extérieur et de la nuit. Comme si l’intime d’une histoire racontée pour soi rencontrait l’universel d’une nuit à la belle étoile.