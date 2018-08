C'est la lutte finale

Esprit frondeur, formules qui frappent, dessin où la poésie et la drôlerie s’entremêlent sans cesse: le succès est immédiat et des piles d’albums se retrouvent aux caisses des grandes surfaces. 1,5 million d’unités seront vendues en 4 tomes seulement. Le cinéma s’empare donc aujourd’hui logiquement du phénomène. Mais l’adaptation d’une bande dessinée mène très souvent au désastre (Gaston, Spirou…) .

Dans ce contexte, faut-il se réjouir d’une demi-réussite? Se forcer à voir le verre à moitié plein, malgré le terreau génial qui aurait pu accoucher d’un moment inoubliable? Alors, certes, les acteurs sont de bons acteurs. Les décors sont jolis. Il y a de bons dialogues. Mais le film ne trouve jamais sa personnalité propre. Est-ce parce que la réalisation est confiée à un débutant (Christophe Duthuron, ex-"Un gars, une fille")? Ou à cause d’un cahier des charges imposé par la production (qui produit aussi "Belle et Sébastien")? Reste que c’est la même rengaine à chaque adaptation de BD made in France: couleurs appuyées pour faire joli, découpage hystérique – où les voitures font des embardées si comiques –, musique surlignante à l’excès, et même quelques grimaces.