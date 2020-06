Cannes annonce sa Sélection officielle

Vendre un film: comment ça marche?

Quand vous vous asseyez confortablement au cinéma, le film que vous vous apprêtez à découvrir est déjà passé par plusieurs mains, depuis sa finition par le réalisateur et le producteur. Principalement le vendeur international (qui démarche les distributeurs de tous les pays) et le distributeur proprement dit, qui sort le film dans un territoire donné (en Belgique, citons par ex. Cinéart, Imagine ou September Films). Pour eux, le blanc-seing cannois n’est pas anodin. Car après plus de 125 ans, on ne sait toujours pas avec précision ce qui fera le succès d’un objet de cinéma. L’important, donc, c’est de ne pas rater le coche. Traduisez: ne pas louper «le» film porteur, parfois discret, qui va servir de locomotive et assurer le résultat de toute l’année. Au contraire de métiers où chaque article proposé assure plus ou moins la même marge (pour peu qu’il soit vendu), au cinéma prévaut un phénomène non pas de loterie, mais de «magie», de «sauce qui prend», de «coup de foudre inexplicable avec le public». Et ce film-là, il ne faut surtout pas le gâcher en le sortant mal.

Pour bien sortir un film, il faut avoir de la chance (la météo) mais aussi avoir du flair pour le positionner: la même semaine qu’une grosse pointure pour profiter de l’effet d’aspiration? Dans les multiplexes ou dans les petites salles? En combien de copies? En communiquant sur les acteurs ou sur l’histoire? Avec plutôt de la pub, des réseaux sociaux, des stars qui mouillent leur chemise sur les plateaux de télévision? Ou en visant le long terme et le sacro-saint bouche-à-oreille? Tout cela est une mayonnaise très finement dosée, qui doit prendre… ou pas. Parmi les nouveaux ingrédients à utiliser: le label accordé par un festival qui… n’a pas eu lieu. Mais quel festival!