"Caught in the Net", ou comment traquer les prédateurs sexuels

Entre documentaire et expérience, "Caught in the Net" traque les prédateurs sexuels en engageant des jeunes filles majeures pour jouer le rôle des futures victimes de 12 ans.

"Caught in the net"

On est presque ici dans de la téléréalité – car les jeunes complices restent en costume "12 ans" pour livrer leurs impressions post-traque sur le net. On l’a compris, pas ici d’analyse psycho-pathologique poussée, mais bien un constat glaçant où on navigue entre la fièvre d’appâter l’adulte prétendument bien sous tout rapport, et celle où des hommes mûrs tentent d’enjôler des fillettes en leur proposant toutes sortes de valorisation sordides, argent, sorties, plaisirs, études, jusqu’à la fuite à l’étranger. Quand le politique imposera-t-il enfin une cadre légal à internet, pour mettre fin à l’horreur?