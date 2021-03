César 2021 | Émilie Dequenne récompensée, Albert Dupontel sacré

Sept trophées au total pour ce dernier , qui décroche pour la première fois à 57 ans le "meilleur film", est le grand gagnant de cette 46e cérémonie, sur fond de pandémie. Cette comédie de l'acteur et réalisateur, qui a brillé par son absence à la cérémonie , a également remporté le César du meilleur réalisateur, du meilleur second rôle masculin (Nicolas Marié) et a été le choix des lycéens.

Le grand déçu de la soirée sera probablement Emmanuel Mouret , qui partait favori avec 13 nominations pour "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" et repart bredouille, tout comme François Ozon ("Eté 85"), habitué à être nommé et... à repartir les mains vides.

Jouer à égalité

Corinne Masiero joue les Femen

Outre ces questions, la grande préoccupation de la soirée a évidemment été la crise sanitaire, et la scène a servi à plusieurs reprises de tribune pour crier le désespoir du monde de la culture. "No culture, no future" sur le ventre: la comédienne Corinne Masiero a marqué les esprits en ôtant un costume de Peau d'Ane sanguinolent, se retrouvant entièrement nue sur la scène pour remettre le prix du meilleur costume. "Maintenant, on est comme ça, tout nus", a-t-elle lâché, tampons hygiéniques usagés aux oreilles, souhaitant soutenir notamment les intermittents du spectacle.