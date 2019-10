"Chambre 212", entre rires et assoupissement

Disons-le d’emblée, le duo Mastroianni-Biolay ne raconte pas leur histoire personnelle dans le film. Cela n’a rien à voir. "Chambre 212" est une fantaisie. Le souci, c’est qu’il ne navigue pas avec la plus grande fluidité et la meilleure logique entre la farce et le film qui veut nous laisser un message sur l’amour, le mariage et comment faire pour que tout ça prospère et perdure. Donc, on est parfois le séant entre deux chaises. Entre éclats de rire et moments de quasi assoupissement. Mais les fans du cinéaste jureront que le film est génial.