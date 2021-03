Christophe Hermans (documentariste): "Les infirmiers sont devenus l'opposé des héros"

Pour son documentaire "En attendant la deuxième vague", le réalisateur Christophe Hermans s'est glissé pendant six semaines dans une unité Covid.

Étrange sentiment que le nôtre à la vision de ce film: nous voilà rassurés, apaisés, à sentir le grand professionnalisme qui règne dans l'unité Covid du CHU de Liège (aussi connu sous le nom de Sart-Tilman) en ce début mai 2020. En parallèle nous revient pourtant avec un goût amer la couverture de la crise par les médias à l'époque. Dans le but d'informer – mais souvent jusqu'au sensationnalisme –, n'a-t-on pas dès lors clairement soufflé sur les braises?

Loin des images de panique, de fébrilité, nous voici dans une unité Covid, où règne une tension palpable, mais aussi beaucoup de concentration et d'humanité. Le personnel soignant ne s'en cache pas: pour eux, le Covid ne ressemble pas à ce que leur raconte le JT, une fois qu'ils ont enlevé les blouses blanches. D'ailleurs, la télé, beaucoup confessent ne plus l'allumer, pour ne pas entrer dans la psychose et se concentrer sur "leur" Covid. Le vrai.

Ce Covid-là, le documentariste Christophe Hermans est allé à sa rencontre, patiemment, intelligemment...

"J’avais envie de faire le portrait de femmes fortes, qui abattent beaucoup de travail, qui soutiennent des psychologies."

D'où vient l'idée?

Un ingénieur du son très connu dans le milieu (Marc Engels, césarisé pour "L'Odyssée") est décédé brutalement au début de l'épidémie. Je me suis demandé si, en tant que documentariste, je ne devais pas raconter cette réalité. J'avais déjà eu des contacts avec le CHU de Liège pour un autre film. Je voulais pouvoir rester longtemps. D'autre part, on voyait déjà dans les médias pas mal d'images-chocs autour des infirmières, je voulais aller voir si c'était une image tronquée. On est dans l'ère de la femme, j'avais envie de faire le portrait de femmes fortes, qui abattent beaucoup de travail, qui soutiennent des psychologies.

Comment obtient-on cette confiance?

D'abord, j'ai dû trouver un ingénieur du son (Yves Bemelmans), on ne connaissait pas encore la maladie, on ne connaissait pas le danger. Il a fallu obtenir l'autorisation de chaque médecin, chaque infirmier, chaque aide-soignant. Je suis arrivé juste après le pic de la première vague, pendant 6 semaines. Plus quelques jours en juillet.

Vous suivez plusieurs patients emblématiques...

Oui, j'ai privilégié plusieurs "parcours" singuliers, avec une évolution sur le long terme. Un monsieur de 62 ans, qui arrive, qui est diagnostiqué, qui apprend la nouvelle, qui va subir l'intubation... ce parcours du combattant. Un autre patient, resté dans le coma artificiel pendant toute la première vague, qui se réveille deux mois plus tard et qui réapprend tout, la parole, le passage du temps, sa famille, les soins.

"Je n'essaie pas de dramatiser, comme on a pu le ressentir face à un journal télévisé."

On sent une grande sérénité dans tout le service, une concentration dans le travail, loin de la panique qu'on aurait pu imaginer.

Il y a une différence entre une démarche journalistique basée sur l'actualité et mon travail de documentariste, où on essaie de poser sa caméra, trouver la bonne distance avec le sujet, pour vraiment cerner cette réalité-là. Être observateur sans juger, entrer dans l'intimité. Je n'essaie pas de dramatiser, comme on a pu le ressentir face à un journal télévisé.

Les soignants remettent de l'humain partout, alors que le métier demande une analyse très scientifique, carrée...

Ce qui m'intéressait, c'était d'aller au-delà de la fonction. Comment les personnes s'investissent bien au-delà de leur travail stricto sensu. Je donne la parole au corps médical, qui lui aussi est en souffrance. Pour eux, c'est la discussion qui prime, avancer pas à pas, comprendre. Puis agir.

"Quand vous avez des grandes professionnelles comme la cheffe infirmière ou l'infectiologue que j'ai rencontrées, on est en confiance."

Quelles sont les réactions des premiers spectateurs?

Les gens sont frappés par la relation d'intimité entre le corps médical et les patients. Il faut communiquer avec les familles via les iPad. Les infirmiers en deviennent presque un membre; ils sont obligés d'être dans la relation triangulaire. Pour les infirmiers qui ont vu le film (déjà montré au CHU, NDLR), on sent une réflexion autour des médias. Au départ, ils étaient considérés comme des héros. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus envie d'écouter les recommandations médicales. Les infirmiers sont devenus l'opposé des héros ou ont peur d'être perçus comme tels. Quand le citoyen se rebelle comme aujourd'hui, le corps médical se sent parfois en porte-à-faux.

De votre film émane une certaine paix...

Je suis tombé dans une unité Covid qui m'a beaucoup rassuré. Quand vous avez des grandes professionnelles comme la cheffe infirmière ou l'infectiologue que j'ai rencontrées, on est en confiance. Elles ont avancé en même temps que la maladie, avec une très belle réflexion. Je me sentais quelque part en sécurité. Le calme, le soutien, c'est le ciment dans une équipe médicale. Un patient qui arrive dans une unité Covid est toujours déjà passé par les urgences. Tout un chemin est déjà parcouru. Les solutions sont trouvées. La différence, c'est que vous n'avez pas une semaine d'avance comme d'habitude. Vous devez tout gérer en 48 heures, voire beaucoup moins.