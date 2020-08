Christopher Nolan, le sculpteur de temps...

Après une enfance entre Londres et Chicago (père anglais, mère américaine), il signe un premier film à la construction ambitieuse, «Following» (1998), réalisé dans le cadre de ses études à l’University College de Londres. Soit un étrange opus en noir et blanc, tourné à raison de quelques minutes utiles, chaque samedi d’une année complète. On y suivait un écrivain désœuvré et suiveur anonyme, lui-même suivi par un malfrat, jusqu’à ce que tout se téléscope. Deux ans plus tard, avec «Memento», Nolan conquiert la critique (et le public) avec l’enquête d’un mari amnésique, obligé de se tatouer les indices récoltés, dans l’espoir de retrouver l’assassin de sa femme.