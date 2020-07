Cinq films pour comprendre… #MeToo

Ciné, séries, docus: tous les moyens sont bons pour comprendre les grands thèmes qui agitent l’actualité. Si vous cherchez la loupe grossissante qui vous fera plonger au cœur des sujets brûlants d'aujourd'hui, c’est ici...

En 2017, un petit hashtag ouvrait la porte à une grande dénonciation, collective, salutaire, qui débouchait sur une prise de conscience majeure. Mais rapidement, certain.e.s féministes ont regretté que leur cause soit mondialement médiatisée sous le spectre de l’agression sexuelle. La femme, enfin au cœur du débat, mais vue comme éternelle victime? Depuis, les contenus lèvent peu à peu le voile, pour un constat glaçant.

1. "L’intouchable, Harvey Weinstein" (documentaire), 2019

De Ursula Macfarlane.

☻ ☻ ☻ ☺☺

On espérait plus de ce documentaire sans beaucoup de relief. Son grand mérite: revenir sur les faits, recueillir les témoignages, établir un profil psychologique. Bien sûr, c’est déjà beaucoup. Et on retiendra les méthodes d’intimidation, voire de corruption financière des victimes, collaboratrices directes ou actrices littéralement enterrées… Au-delà du cas Weinstein, ce qu’on aurait bien voulu savoir c’est si le prédateur sommeillait en chacun de nous. Ici, tout est à charge, et le monstre, c’est l’autre.

2. "Scandale" ("Bombshell", film), 2019

De Jay Roach, avec Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie…

☻ ☻ ☻ ☺☺

Des stars à gogo, pour retracer le parcours, et surtout la chute, de Roger Ailes, ancien patron de Fox News. Le film ne décolle jamais, mais permet d’entrevoir la place centrale de la misogynie dans la société occidentale moderne. Misogynie, voire abus, voire maltraitance, voire… Après avoir personnellement conseillé de nombreux présidents (dont Richard Nixon, Bush, Trump), Roger Ailes s’en est tiré avec une démission et… une prime de départ de 40 millions.

3. "The Morning Show" (série, 2019)

De Jay Carson et Kerry Ehrin, avec Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon, Steve Carell, Billy Crudup…

☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Avec cette série de prestige produite par Apple, nous quittons le réel pour la pure fiction, ce qui nous permet (paradoxalement) d’entrer dans le vif du sujet. Lorsque le présentateur vedette Mitch Kessler (Carell) est accusé de comportements inappropriés, il est remplacé par une jeune inconnue (Whiterspoon), histoire d’assurer la co-présentation aux côtés d’Alex Levy (Aniston), pour le show le plus populaire du pays. Tout est passionnant, car la richesse psychologique des personnages nous permet d’entrer dans leur psyché et de partager leur point de vue. Le climat général est-il dorénavant celui d’une chasse aux sorcières, dont l’hétérosexuel blanc serait potentiellement la victime ? Ou bien chaque homme de pouvoir serait-il destiné à assumer un rôle de prédateur, admis et encouragé par notre type de société, bien que déguisé pour raisons morales ? Passionnant éthiquement, haletant narrativement, parfaitement joué, et surtout remarquablement scénarisé.

4. "Unbelievable" (mini série, 2019)

De Susannah Grant, avec Kaitlyn Dever, Toni Collette, Merritt Wever

☻ ☻ ☻ ☻ ☺

Avec cette mini série nominée pour quatre Golden Globes, on touche les couches profondes. Non crédible. Tel est, littéralement traduit, le titre. Telle est Marie, l’héroïne, que les policiers (mâles) ne veulent pas croire lorsqu’elle raconte son viol. Trop cliché, le mode opératoire. Pas assez précis, le compte-rendu. Encore une qui s’est rêvée abusée pour exister, pour briser son petit quotidien d’orpheline confiée à une institution. Jusqu’au jour où deux enquêtrices vont se pencher sur l’affaire… La série dénonce brillamment nos automatismes. Notre conscient veut bien faire et prône la parité. Mais notre inconscient, comme société, reste confit de préjugés. La femme comme éternel citoyen de seconde zone, née pour subir. Et se taire.

5. "Big Little Lies" (série, 2017-2019)

De David E. Kelley, avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Meryl Streep…

☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Le féminisme ici n’est pas au centre en tant que mouvement, mais bien en tant que matière première. Qu’ont en commun ces mères de famille bien sous tous rapports qui vont chercher leurs enfants dans une école chic de Monterey, Californie? Sous le vernis bourgeois somnole abus, harcèlement, violence. Et surtout déni. Les meilleurs alliées de la domination masculine ne seraient-elles par les femmes elles-mêmes, quand elles sont conditionnées par le système en place? Mais les énergies sont en route. Une série qui laisse entrevoir – dans la douleur – une vraie libération.