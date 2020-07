Cinq films pour comprendre... la dérive technologique

Dans le second tome de son best-seller mondial, "Sapiens: homo deus", Yuval Noah Harari ne laisse aucun doute: l’humain robotisé ce n’est pas pour demain, mais pour aujourd’hui . Libre-arbitre aux orties, traçage à la Big Brother et transhumanisme à gogo... Mais où va le monde? Réponse en images: dans le big data, pardi!

Il y a déjà 10 ans, David Fincher nous montrait l’égo maladif à l’œuvre derrière Facebook. Sous des dehors de progrès social , de "lol attitude" et de fraternité, une frustration était à l’œuvre: celle d’un étudiant avide de pouvoir et de petites pépées. En promulgant son moi démultiplié à la face du monde , sur une jolie petite page bien agencée, l’humanité commettait le péché d’orgueil à grande échelle . Et ça ne faisait que commencer…

Au cœur du débat sur l’avenir des machines (et comment celles-ci sont en train de prendre le pouvoir sur de pauvres mammifères naïfs et dépassés): la singularité. Soit l’instant précis où ladite machine (baptisée intelligence artificielle pour faire joli) prendra le pas sur le vivant, l’asservira sans arrière-pensée et continuera sa mission d’expansion (éventuellement en l’anéantissant). Pour illustrer cette riante réalité imminente, nous voici dans la demeure secrète d’un jeune milliardaire, génie d’internet, qui invite son meilleur ingénieur pour une petite expérience, en compagnie d’une mystérieuse jeune femme. Peut-être pas si jeune, et peut-être pas non plus tout à fait femme…