Clitoris, l'histoire filmée d'un mensonge

Loin d’un discours revanchard

Son absence, dans les livres et dans les têtes, claque comme un symbole. Alors que notre monde regorge de figurations phalliques, et que toute notre société est imprégnée du plaisir masculin, puissant, conquérant, utile, le plaisir féminin, lui, a été nié jusqu’à faire disparaître l’organe qui le véhicule. Imaginons un monde rigoriste où l’appareil reproducteur mâle (et le plaisir qu’il peut donner) ait été ainsi démenti: chaque garçon découvrirait le plaisir dans la solitude, souvent par accident, via un médium non-dit, ressenti comme potentiellement honteux, en tout cas interdit. Le formidable documentaire "I am not your negro" (2016) nous montrait que tout enfant américain, avec le poids de la société et des médias, croit qu’il est blanc jusqu’à 18 mois, âge auquel s’effectue en lui une douloureuse métamorphose cognitive. Les petites filles grandissent-elles avec comme "référent plaisir" un organe fantôme, imprégné de culpabilité?