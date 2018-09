Comment Spike Lee infiltre le Ku Klux Klan

Après avoir été boudé par Hollywood, Spike Lee signe un retour en force avec "BlackKklansman" déjà récompensé par le Grand Prix du Festival de Cannes.

Cinéma "BlackKklansman" Note: 4/5 De Spike Lee. Avec John David Washington, Adam Driver, Topher…

Infiltrer le Ku Klux Klan quand on est flic et noir, cela tient de la folie encore plus que de la gageure. Surtout quand on vit dans une petite ville du Colorado, dans les années 70, et qu’il n’y a pas un seul policier afro-américain. Pourtant, c’est l’histoire bien réelle de Ron Stallworth et il l’a relatée dans un ouvrage sorti en 2014. Son titre "Black Klansman". Les droits du livre acquis par le producteur Shaun Redick, c’est Spike Lee qui est chargé de l’adapter à l’écran.

Il y retrouve la verve et la patte qu’il avait mises dans "Do The Right Thing", l’un de ses meilleurs films datant, lui, de 1989.

Le stratagème

À la fin des seventies, la petite ville de Colorado Springs recherche des policiers. Un jeune mec à la coupe afro postule. Il est reçu par le maire et le chef de la police qui ne lui cachent pas qu’il aura à affronter les remarques racistes de certains de ses collègues blancs. Mais le jeune Ron pense pouvoir gérer ce genre de situations. Y compris quand on le traite de babouin et qu’on lui jette pratiquement à la figure les dossiers qu’il doit classer. Très rapidement, Ron se sent à l’étroit dans son job d’archiviste. Il veut tâter du terrain!

Grâce à un collègue blanc et juif, Ron va mettre au point un stratagème pour infiltrer la cellule du KKK sur Colorado Springs. Ron communique avec eux par téléphone et son collègue blanc va à leur rencontre. Bien sûr, les suprémacistes blancs n’acceptent pas les Juifs non plus. Le flic juif évite de justesse une petite visite médicale qui mettrait au jour le subterfuge. Ron, qui est toujours à la manœuvre, parviendra à gagner la confiance du grand patron du KKK, David Duke. Un leader toujours en fonction aujourd’hui.

Evidemment, c’est bien parce que les suprémacistes blancs sont plus forts que jamais aux États-Unis que Spike Lee a voulu s’emparer de cette histoire. Il y mêle des images d’archives très anciennes avec de plus récentes comme celles des émeutes raciales à Charlottesville en 2017. Son point de vue étant que le président Trump soutient le KKK. Mais le talent de Spike Lee est d’instiller habilement son discours d’activiste noir à une fiction souvent drôle et bien menée. On ne trouve pas trace ici de racisme anti-blanc et/ou d’antisémitisme, accusations qui pesaient sur Spike Lee depuis le début des années 90.

Bande-Annonce

Le duo de choc

Les acteurs John David Washington et Adam Driver ne comptent pas pour rien dans la réussite de "BlackKklansman". Le premier n’est autre que le fils de Denzel Washington. Comme son père, John David s’empare de l’écran. Dans le rôle du flic black, son naturel et sa coolitude sont proprement époustouflants. Alors qu’il n’avait que huit ans, John David Washington a fait sa première apparition au cinéma dans "Malcolm" du même Spike Lee. C’était en 1992…

Vue en plein écran ©Universal pictures