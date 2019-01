Courts mais (vraiment) trash!

Du 16 au 20 janvier, les Riches-Claires et le Palace, à Bruxelles, seront les hôtes du rendez-vous cinématographique le plus particulier de l’année, "Courts mais trash". Une 14e édition toujours aussi indépendante et subversive.

Pour sa 14e édition, le festival de films autoproduits "courts mais trash" s’étend des Riches-Claires, son lieu de naissance, au cinéma Palace, à quelques encablures. Un signe de bonne santé pour ce festival de courts-métrages à la sélection et à l’organisation en décalage complet avec les festivals de cinéma plus traditionnels. C’est l’occasion pour le public de découvrir et d’échanger avec des talents anonymes et, pour le festival, de tenter de "toucher un public encore plus large".

Alors qu’il sortait de l’Insas, un ami de François Marache, créateur et organisateur du festival, propose de lui louer une salle aux Riches-Claires, un lieu inhabituel de projection, "avec un esprit et un vécu particuliers, témoigne-t-il: Je ne voulais pas louer une salle pour un film de 10 minutes. Alors, j’ai posté des annonces un peu partout et le festival est né comme ça". Ce festival brut et participatif permet à la fois aux réalisateurs de s’exprimer mais aussi au public d’y prendre part, puisqu’il est l’unique jury qui votera pour les meilleurs films répartis en différentes catégories (et répartira donc les 1.500 euros accordés par la Sabam).

Les spectateurs pourront assister à la sélection "courts mais super fauchés", les films à budget minimal, comme "Capote percée", "un film de 20 minutes réalisé avec un budget vraiment ridicule". Il y a "courts mais super wtf*", une sélection de productions déjantées traitant le plus souvent avec un certain cynisme des vices de la société de consommation, ou encore "courts mais super trash", regroupant les films les plus gores et étranges. "On distribue des sacs à vomi à l’entrée pour la blague. Une fois, quelqu’un a vomi, mais, globalement, il y a une très bonne ambiance", dit François Marache, le sourire en coin. La dernière catégorie est "courts mais super sex", regroupant cette fois des films souvent queer, plus militants, ou traitant de fétiches particuliers. Des séances encadrées par AideInfoSida qui distribuera des préservatifs à l’entrée de la salle.

Cette année, le focus sera "female trouble". Si les femmes sont encore sous-représentées dans les festivals, "courts mais trash" respecte une quasi-parité et organise ce focus "dans lequel les films sont produits uniquement par des femmes", tout en décloisonnant les genres. La sélection est plus féministe mais ne se limite pas pour autant à cela. Malgré la proposition originale et implicitement politique de ce festival, François Marache insiste sur le fait que "tous les sujets peuvent être traités, mais toujours avec un aspect décalé, sans se prendre trop au sérieux".