Cuba libre!

Sur Netflix ce vendredi, un film d’action signé Olivier Assayas. Casting de choc et retour sur la crise cubaine des années 1990…

Il y a (au moins) trois Olivier Assayas. Celui qui livre régulièrement au cinéma français des perles d’intelligence très parisiennes ("Doubles Vies", "Après mai", "Fin août début septembre"). Celui qui s’essaye à un cross over vers le cinéma international, avec langue anglaise, stars et sélection à Cannes ("Personal Shopper", avec Kristen Stewart au service d’une riche accro du shopping, et avant cela l’excellent "Clouds of Sils Maria", avec la même Stewart et Binoche en actrice à succès). Et puis il y a celui qui lorgne carrément le cinéma d’action à l’américaine, qui nous a proposé le portrait du terroriste Carlos, dans une minisérie qui a fait date. C’est clairement ce dernier qui est aux commandes de ce "Cuban Network".

Action "Cuban Network" ♥ ♥ ♥ De Olivier Assayas Avec Edgar Ramirez, Penélope Cruz, Ana de Armas, Gael Garcia Bernal…

Cuba, 1990. René Gonzales (Edgar Ramirez) semble heureux en famille à La Havane, où il exerce le métier de pilote. Mais ce jour-là, il ne revient pas près de sa fille et de sa femme (Penélope Cruz): il a fait le grand saut, jusqu’à Miami. En tant que transfuge, il se met au service de l’Oncle Sam, et déclare vouloir œuvrer, à sa manière, pour la libération de Cuba. Et il n’est pas le seul, en Floride, à vouloir débarrasser l’île du régime castriste... Le hic, c’est que pour financer la bonne cause, on verse vite du côté obscur de la force: le trafic de drogue, par avion ou par bateau. D’autres planifient carrément des attaques sur la côte, afin de faire vaciller Fidel Castro. Au milieu de tout cela, René louvoie comme il peut, vendant même ses services au FBI. Traître? Sûrement pas: il veut toujours libérer la patrie, mais reconnaît de moins en moins ses anciens compatriotes…

Un bon vieux film d’action des années 90

Une image léchée. Une musique qui renforce le côté aventureux. Des séquences qui se terminent par de longs fondus au noir. Oui, on se croirait dans un bon vieux film d’action des années 90. Et, connaissant Assayas, c’est fait exprès. Les personnages sont tranchés, archétypaux, les décors claquent et les psychologies s’affrontent. Au service de la description de ce panier de crabes que forment les Cubains de Miami au début des années 90, on a des acteurs en pleine forme. Et il faut bien ça, car le pari d’Assayas ne tient pas toujours la route, la faute à quelques excès de classicisme, qui dérapent parfois jusqu’au cliché, voire jusqu’à une certaine naïveté des dialogues.

Les séquences s’enchaînent, et les désertions de pilotes aussi. Mais quand on les retrouve dans le paradis tropical de Floride, les discussions sont un peu répétitives. Qui trahira, qui ne trahira pas? Qui sait quoi sur qui? Qui collabore avec le généreux hôte US? Et surtout: qui croit encore à une contre-révolution? Ici, on l’a compris, c’est le contexte historique qui ajoute du sel à l’histoire. Et ce qui aurait pu ressembler à un simple mash-up de "Narcos" et de "Deux flics à Miami" finit par nous séduire grâce à la force de la petite histoire quand elle rencontre la grande.