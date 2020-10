Cunningham, visionnaire de la danse

Humblement, à la question "Êtes-vous avant-gardiste?", Merce Cunningham répondait "Je suis juste un danseur". Dans ce documentaire en 3D, dû à Alla Kovgan, on voit comment ce visionnaire fit le lien entre la danse moderne et la danse contemporaine en mettant le focus sur l’humain et y ajoutant la part du hasard.

Dans ce documentaire soigné, réalisé par le Russe Alla Kovgan , grand fan de danse comme on le comprend, des images exceptionnelles , issues des archives de la compagnie, se mélangent à celles plus actuelles des chorégraphies de Cunningham rééditées. Des archives sonores ont été également utilisées. Elles nous permettent d’entendre Cunningham expliquer sa vision des choses. "Nous sommes sur scène comme nous sommes dans la vie. Ce sont les autres qui interprètent ce que nous faisons", disait-il.

Effervescence artistique

Très lié au jeune milieu artistique new-yorkais en pleine effervescence, Cunningham fut proche non seulement de John Cage mais aussi des peintres Robert Rauschenberg, Jasper Johns et Andy Warhol. Avant que le talent de ces artistes n’explose sur la scène mondiale, Rauschenberg et Warhol imaginèrent des décors pour les ballets de Cunningham. Dans la pièce intitulée "Summerspace", les costumes des danseurs se fondent de façon troublante dans le tableau pointilliste de Rauschenberg. Le chorégraphe estimait que les mouvements des jambes dans la danse classique étaient remarquables et s’en est servis dans ses créations. "Il demandait à ses danseurs d’être d’abord des êtres humains, et puis des danseurs", se souvient l’un d’eux.