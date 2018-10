Damien Chazelle sur La La Lune

Depuis le méga succès de "La La Land", il semble que Damien Chazelle ne puisse plus se passer de Ryan Gosling. Avec "First Man", le génial réalisateur l’envoie sur la Lune. Une odyssée de l’espace terriblement humaine.

Ce qui branchait Damien Chazelle dans l’aventure de "First Man" dont le titre français est "Le Premier Homme sur la Lune", c’est qu’elle se présente comme l’opposée polaire de "La La Land" . Pour retracer l’odyssée d’Apollo 11 qui, en 1969, permit à l’astronaute américain Neil Armstrong de fouler du pied le sol de la planète Lune, il est remonté dans le temps jusqu’en 1961. Et c’est à Ryan Gosling que Chazelle a confié le leading role .

Entre Vietnam et compétition avec l’URSS

Ingénieur et pilote, Neil Armstrong fera d’abord des essais sur terre dans une capsule qui préludera de la mission Gemini 8, celle qui préparait à Apollo 11. L’inouï, c’est de voir avec quels matériaux on enverra, plus tard, les premiers astronautes dans l’espace. "First Man" n’élude pas le contexte historique. La concurrence avec l’Union soviétique pour la conquête spatiale, la guerre du Vietnam et la critique sociale…