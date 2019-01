Dans "Il Miracolo", la Vierge et l'Europe pleurent des larmes de sang

Mafia

La série aborde un monde ténébreux, où la mafia est omniprésente, la télévision intrusive et la réalité sociale souvent difficile. Elle oscille entre raison et émotivité irrationnelle à travers des personnages à l’équilibre psychologique chancelant, surtout face à la mort ou à l’inimaginable – le miracle. Le tout est servi par une bande-son très soignée et originale, une temporalité par moments inattendue mais efficace, des récits entrelacés et une interprétation très convaincante, surtout de personnages féminins déterminés.