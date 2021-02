Dans "Malcolm & Marie", Zendaya et John David Washington s’aiment et se déchirent jusqu’au bout de la nuit

"Malcolm & Marie", de Sam Levinson, a tout du bel objet cinématographique apte à séduire un public d’esthètes et à rafler quelques Oscars. Il est aussi le pari que s’est lancé Zendaya, jeune star de 24 ans, qui en est l’une des coproductrices.

Le noir et blanc est hype. "Roma", "Cold War", "Mank" et aujourd’hui "Malcolm & Marie" ont tous, récemment, choisi de proposer des récits humains forts en bicolore. Et tous se sont distingués du lot. "Malcolm & Marie" pousse le bouchon un peu plus loin pour devenir un objet pointu et réinventer l’avant-garde des seventies.

Drame ♥ ♥ ♥ "Malcolm & Marie" de Sam Levinson, avec Zendaya et John David Washington. Disponible sur Netflix dès le 5 février.

Dans une villa chic et design de Malibu, entourée d’un vaste jardin, un couple rentre d’une soirée de première. Lui, Malcolm, joué par John David Washington, est un réalisateur dont aucun des films n’a marché jusque-là. Mais à cette première, enfin, son film a été acclamé par l’audience comme par les critiques de cinéma. Elle, Marie, interprétée par Zendaya, semble être à la fois sa compagne et sa muse. Comme Malcolm plane sur un nuage de bonheur, il met un disque de James Brown sur la platine et commence à danser – ce qui sera d’ailleurs la seule scène groovy du film. Marie, en revanche, a la mine chafouine… À partir de là, tout va voler en éclats, sauf le mobilier.

Huis clos

Ils s’aiment et s’écharpent jusqu’au petit matin blême, pourrait-on dire. Parce qu’il ne l’a pas remerciée dans son speech, parce qu’il s’est largement inspiré de son passé à elle pour son script qui parle d’une ex-toxico, parce qu’il ne l’a pas choisie pour jouer le rôle… Lui, de son côté, trouve qu’elle ne se bouge pas pour trouver du boulot, se rabaisse en permanence, est dérangée…

Il faut voir comment la caméra scrute les deux acteurs et les enveloppe à chaque instant critique ou lors d’imperceptibles pauses.

Il faut voir comment la caméra les scrute et les enveloppe à chaque instant critique ou lors d’imperceptibles pauses. Zendaya et John David Washington n’en font jamais des tonnes mais ça bouillonne à l’intérieur. On trouvera cette joute verbale, par moments ennuyeuse. On voudra qu’ils passent à autre chose, peut-être à s’égorger vraiment avec un couteau de cuisine ou à faire l’amour sur le canapé. Mais non, Malcolm et Marie ne font qu’effleurer les extrêmes. Et puis, ils s’aiment et se déchirent. Dans chaque pièce de la maison. Et jusqu’à la terrasse et au jardin.

En réalité, Malcolm et Marie vivent leur meilleure vie… mais l’ignorent. Bien qu’il ne deviendra peut-être pas le nouveau Spike Lee et qu’elle ne sera peut-être jamais qu’une muse, ils vivent néanmoins ce moment où, qui sait, la machine à créer des mythes hollywoodiens va s’emballer pour eux. D’ailleurs, les seuls moments réellement hilarants sont ceux où ils parlent de cinéma. De ce qui va, probablement, un jour, mener Malcolm à réaliser un film "Lego". Et de ce qu’il pense des "petits critiques de cinéma blancs". Parce qu’évidemment, s’ils n’étaient pas Noirs, Malcolm et Marie, est-ce que toute cette histoire en noir et blanc, tournée de nuit, sans véritable scène de sexe ou de meurtre, aurait-elle un quelconque intérêt?

Lire aussi | Le polémiste Spike Lee tient son oscar

Zendaya, qui avait démarré sa carrière à quatorze ans sur Disney Channel, fait partie des favorites aux Oscars pour son rôle dans «Malcolm & Marie».

Favoris aux Oscars

Tourné avec une équipe réduite durant la quarantaine par Sam Levinson, déjà réalisateur de la série "Euphoria" avec Zendaya pour star, "Malcolm & Marie" a été coproduit par Zendaya et John David Washington et vendu pour 30 millions de dollars à Netflix. Chaque membre de l’équipe a touché sa part sur le deal, ce qui est une manière nouvelle de financer un long métrage. À bien des égards, ce film ressemble à une pièce de théâtre.

Lire aussi | Le retour furtif et magnifique d'"Euphoria"

Zendaya, qui avait démarré sa carrière à quatorze ans sur Disney Channel, fait partie des favorites aux Oscars pour son rôle dans "Malcolm & Marie". On la verra également, courant 2021, dans "Dune" de Denis Villeneuve, aux côtés de Timothée Chalamet. Sa costar, John David Washington est, lui, né dans le milieu hollywoodien puisqu’il n’est autre que le fils de Denzel Washington. On a pu déjà apprécier son jeu dans "BlacKkKlansman" de Spike Lee et dans "Tenet" de Christopher Nolan. Avec Zendaya, il appartient à la nouvelle génération des stars noires sur lesquelles mise Hollywood.