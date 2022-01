Dans "Memoria", on recherche désespérément Tilda Swinton…

Soyons honnête, on a voulu voir «Memoria» plus pour Tilda Swinton que pour le sujet qu’au bout de plus de deux heures de film, on n’est pas certain d’avoir entièrement bien saisi. Les choix de l’actrice britannique sont, le plus souvent, audacieux et captivants. Ici, elle s’essaie même à un film en langue espagnole car, bien que réalisé par un Thaïlandais, Apichatpong Weerasethakul, il se déroule entièrement en Colombie.