Dans "The hand of God", Sorrentino attend Maradona

Paolo Sorrentino, à Naples, pour la présentation de son film "The hand of God".

Avec "The hand of God" ("La main de Dieu"), Netflix offre à Paolo Sorrentino une revisite envoûtante de son adolescence napolitaine. Dans la lumière de Naples et à l’ombre de Fellini...

Et ça continue. Netflix semble vouloir en faire une spécialité: offrir une carte blanche à des cinéastes qui comptent, et voir ce qui en sortira. Ce qui en sortira de forcément très personnel – car affranchi des codes de production sensés donner un retour direct sur investissement… Il y a deux semaines c’était le tour de Jane Campion et de son captivant western («The Power of the Dog», encore dans les salles et disponible sur la plateforme dès aujourd’hui).

L’année dernière, David Fincher avait pu, avec «Mank», rendre tangible un scénario qui lui tenait très à cœur (scénario écrit par son propre père 40 ans plus tôt), et qui ressuscitait le Hollywood des années 40. Et que dire de l’inoubliable «Roma» (couronné par le Lion d’or et 3 Oscars), où le Mexicain Alfonso Cuarón redonnait vie à un quartier cossu de Mexico, et à toute la maisonnée qui accompagna son enfance.

Le versant intime de Sorrentino

C’est un peu le programme que se donne ici Sorrentino. Après avoir secoué la société italienne par ses films aux accents politiques («Il divo», «Loro»,…) et conquis la cinéphilie internationale grâce à des chefs-d’œuvre baroque («La grande bellezza», la série culte «The Young Pope»), le cinéaste de 51 ans fait volte-face et entre dans l’intime pour assumer de parler de lui.

Les cris, c’est pour Maradona. Viendra, viendra pas? La cité retient son souffle et espère une décision qui pourrait tout changer.

Le résultat, une chronique qui s’étale sur quelques jours de l’été 1986. Quelques jours qui vont bouleverser la vie de Fabbietto, 16 ans. L’adolescent, discret, toujours le walkman à la ceinture et le casque autour du cou, passe ses journées à observer sa famille, sa ville, sa vie. La ville, c’est la plus belle cité de l’univers. Face à sa baie immense gardée par ses îles (Capri, Ischia, Procida), à l’ombre de son Vésuve, Naples enroule ses ruelles autour de sa rade, et pétarade de Vespas et de cris.

En attendant, on marie la tante. Pas la tante devenue folle à force de ne pas tomber enceinte, et qui exhibe sa plantureuse poitrine à qui mieux mieux. Non, l'autre tante, celle qui est obèse et qui ramène en ce jour d'été un vieux boiteux qui parle à travers un amplificateur des cordes vocales… Au milieu de cette folle équipe, Fabbietto mène sa barque, fait des rencontres, et accompagne son frère au casting du prochain film de… Fellini.

Hommage à Fellini

Et c’est bien sûr un hommage que cette «Main de Dieu». Hommage au Maestro, à sa folie et à son esthétique obsessionnelle. Hommage au cinéma italien au sens large, à sa verve sociale, à ses décors puissants, à sa lumière à la fois chaude et sans réserve. Hommage aussi au film d’initiation, à ce passage à l’âge adulte où le rire côtoie le drame, ce passage que le cinéma a si bien su raconter et auquel Sorrentino donne ici une forme sublime: celle de la plus évidente sincérité.