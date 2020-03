Dans l'intimité des enfants soldats

Magnifique, prenant, étonnant, envoûtant, symbolique, barbare : les adjectifs ne manquent pas pour qualifier "Monos", le second long-métrage d’Alejandro Landes, un ancien de la Brown University et réalisateur colombien. "Monos" a remporté le prix du public au festival de Sundance, et on comprend pourquoi: des acteurs non professionnels, des décors naturels somptueux, mais surtout un flirt permanent entre le bien et le mal. Car ici, les tortionnaires deviennent les victimes pourchassées, dans une jungle qui ressemble autant au Jardin d’Eden qu’à la matrice collante d’"Apocalypse Now".