"De Patrick", complètement marteau

Un film flamand totalement absurde mais plein d’ambiance, qui nous entraîne l’air de rien sur le terrain de notre plus profonde humanité…

Le cinéma flamand ne suit aucune règle. Il peut très bien cartonner à longueur d’année avec des films hyper efficaces, polars ou comédies, dont certains seront l’objet d’un achat immédiat pour remake aux États-Unis, ou en Hollande (souvenons-nous de "Loft" et de son million d’entrées, rien qu’en Flandre). Parmi ces films figurent régulièrement des chefs-d’œuvre ("Broken Circle Breakdown", "Rundskop" ou "Girl"). Mais ces fous de Flamands nous livrent aussi des objets absolument jamais vus, qui flirtent parfois avec le mauvais goût et l’indécence, mais qui se révèlent d’une pertinence totale: "Last King of the Belgians", "Hasta La Vista", "La merditude des choses" ou "D’Ardennen". C’est clairement dans cette mouvance que s’inscrit "De Patrick" (littéralement "Le Patrick"), l’histoire de ce jeune homme, gérant de camping naturiste, qui avait perdu son marteau…

Cinéma "De Patrick" | Note: 3/5. De Tim Mielants. Avec Kevin Janssens, Pierre Bokma, Ariane van Vliet, Bouli Lanners, Josse de Pauw, Jemaine Clement, Hannah Hoekstra,…

Quand Patrick, cul à l’air, traverse la sapinière, tout le monde y va de son "salut Patrick". Et pour cause: il n’est autre que le fils du couple de patrons. Quand quelque chose ne fonctionne pas (un lampadaire, une douche qui fuit, une Hollandaise qui en a marre de son moustachu de mari), c’est à Patrick qu’on s’adresse, car il possède tous les outils. Sauf que Patrick en a plus qu’assez du camping, comme le prouve l’expression absolument vide de son regard. Et que les outils, il ne les possède pas tous puisque… son marteau a disparu.

Alors que cette perte commence à peser sur les nerfs du jeune homme à la coupe au bol, une autre perte vient s’ajouter, celle de son paternel, terrassé par une crise. Patrick arrivera-t-il à tenir l’église au milieu du village, ou plutôt un semblant d’ordre dans un camp naturiste qui ne demande qu’à déraper? Cette question mérite d’être posée. Et surtout la question – métaphysique – corollaire: va-t-il enfin remettre la main sur son satané marteau?

Film Trailer: De Patrick / Patrick

Dérapage à la Bucquoy

Plus c’est con, plus c’est bon, dit l’adage. Mais attention: la "connerie" est ici magnifiée jusqu’à un degré qui touche au sublime, à la poésie, voire à ce qui fonde l’humain. Dans un dérapage intelligent qui rappelle Jan Bucquoy mais aussi Samuel Benchetrit, Tim Mielants nous invite à partager son esthétique de mobile-homes, ses décors aux couleurs ocres improbables, ses séquences qui ne demandent qu’à devenir cultes par la violence, la situation, les dialogues (ou les trois combinés).

