Débuts décevants pour "Solo", le dernier Star Wars

"Solo: A Star Wars Story", second film autonome dérivé de la franchise de la Guerre des étoiles, a connu des débuts mitigés au box-office.

Le "spin-off" qui conte la jeunesse de Han Solo réalise ainsi le plus mauvais départ pour un film de la franchise depuis que Disney l'a rachetée à Lucasfilm en 2012 pour 4 milliards de dollars. Il est très loin du "Réveil de la force" (2015), épisode 7 de la saga principale et point de départ d'une troisième trilogie (248 millions de dollars en un week-end), mais aussi de "Rogue One" (2016), premier film autonome dérivé de la saga (155 millions).