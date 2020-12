Delphine Girard (réalisatrice): "La nomination à l'Oscar, c'est la cerise sur le gâteau"

Le festival du court-métrage de Louvain bat son plein (KortFilmFestival). L'occasion de revenir sur "Une sœur" de Delphine Girard, nominé début 2020 pour un prix enviable entre tous: l'Oscar du meilleur court-métrage.

Delphine Girard a trente ans, et "Une sœur" est son troisième film. Déjà "Monstre", en 2015, avait attiré l'attention – il s'agissait de son film de fin d'études à l'Insas, l'école que le monde entier nous envie. Soit la chronique d'un déménagement filmé à hauteur d'enfance – par les enfants de la famille précisément, soucieux d'immortaliser l'instant. Delphine Girard poursuit avec "Caverne", autour d'un garçon qui perd la vue. Puis est venu "Une sœur", film coup de poing de 16 minutes. Veerle Baetens ("The Broken Circle Breakdown") y tient le rôle principal, celui d'une préposée aux appels d'urgence, qui va tenter de venir en aide à une jeune femme en mauvaise posture, surveillée par son conjoint, et obligée de simuler – pour brouiller les pistes et gagner du temps – un appel à sa sœur.

Drame "Une sœur" ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ de Delphine Girard, avec Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme

Racontez-nous votre aventure américaine...

Le film avait déjà pas mal tourné en festivals: une cinquantaine. La nomination à l'Oscar, ce fut la cerise sur le gâteau. Le film avait déjà vécu une jolie carrière, j'avais collectionné des commentaires sur mon travail qui m'avaient bien fait avancer. Une fois la surprise passée, l'aventure a été formidable, cette espèce de bain de jouvence hollywoodien. On parle beaucoup du glamour mais c'est aussi l'occasion de rencontrer en très peu de temps une foule de gens totalement passionnés par leur métier.

Comment un film devient-il éligible à l'Oscar?

C'est compliqué. Il faut avoir décroché le grand prix dans un festival international reconnu par l'Académie. Ou avoir été programmé en salles en Amérique du Nord. Cette année, 191 films étaient éligibles. Ensuite, il faut figurer sur la short-list (environ 10 films). Enfin, il faut encore être nominé (5 heureux élus). À ce stade-là, des agences de communication ont contacté le producteur (Jacques-Henri Bronckart, Versus Productions). Ces agences essayent de vous "vendre" l'idée qu'il faut absolument communiquer tous azimuts, lancer une véritable campagne. Ça représente des sommes parfois énormes. On n'a pas joué ce jeu-là, et on a quand même été nominés.

Le film a même eu l'honneur d'une sortie en salles en Amérique du Nord...

Oui. Ça se fait de plus en plus: ils proposent une soirée complète avec tous les films nominés d'une même année, et le public répond présent. J'ai même pu accompagner le film à certaines de ces séances lors des 3 semaines que j'ai passées en Californie. Le film est également sorti en Inde et au Canada.

Bande-annonce "Une sœur"

Mais pas en Belgique?

Dans certains festivals bien sûr, mais pas dans les salles avant les "vrais" films. C'est un usage qui s'est perdu, malheureusement.

Un souvenir marquant dans votre "tournée mondiale d'accompagnement"?

À part les Oscars, sans doute le festival Regards de Saguenay (Nord Québec). Il faut imaginer une assez petite ville, où la culture n'arrive pas facilement. Et littéralement toute la ville qui se mobilise pour le festival. On est en hiver en plus, le lieu est fascinant, des salles de 800 personnes pleines à craquer à chaque séance... Les gens là-bas ont vraiment intégré ça comme une fête. C'est une des magies du court-métrage: servir de vecteur à la rencontre, à la discussion, à cet aspect festif qui nous manque si cruellement.

Et maintenant?

Je suis en train de travailler sur mon premier long-métrage. Je n'aime pas raconter trop de choses avant que le financement soit bouclé, mais on reste dans l'approche de "Une sœur". Ce qui m'intéressait, c'était bien entendu ces deux femmes, deux inconnues qui entrent subitement dans l'intime, et dans la nécessité absolue de communiquer. Voir comment on adapte son discours, faire exister simultanément quelqu'un qui doit feindre une situation triviale pour appeler à l'aide, et à l'autre bout du fil quelqu'un qui doit ruser pour obtenir des informations. Et même une troisième personne complètement fermée, le compagnon violent, au volant, sur ses rails. Tout cela en temps réel: ce fameux quart d'heure qui va décider de leur futur, à tous les trois.