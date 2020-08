Derib, créateur de Yakari: "La Nature est notre Eldorado"

À l’occasion de la sortie en salles de "Yakari", rencontre avec son créateur, le Suisse Claude de Ribaupierre, alias Derib. L’occasion d’évoquer la fascinante culture des Indiens d’Amérique, mais aussi le pacte avec Mère Nature, que nous sommes en train de briser.

Sur nos écrans ce mercredi, le plus connu de tous les Indiens (dans le monde francophone, s’entend): le petit Sioux Yakari (plus de 40 albums). Derrière ce jeune garçon avide d’aventures, capable de parler avec tous les animaux, se cache une véritable vision du monde, en parfaite adéquation avec la nature. Un enseignement particulièrement riche en cette période de déclin pour la biosphère…

Comment est né votre amour des Indiens?

Via "Corentin chez les Peaux-Rouges", du Belge Cuvelier (paru en 1956). Il était extrêmement doué pour dessiner les chevaux, et chacun sait à quel point c’est là un incontournable. J’étais également fasciné par sa connaissance intime des Indiens des plaines. Vingt ans plus tard, en me documentant à mon tour, j’ai pris conscience de la difficulté de la documentation, dans un contexte "western" où beaucoup de clichés négatifs circulaient encore. J’aimais aussi beaucoup l’Apache dans "Jerry Spring", d’un autre Belge, Jijé.

Vous êtes entré dans le monde des Indiens via la BD?

C’est la BD qui m’a fait entrer dans la vie! Je suis tombé dans la BD comme Obélix dans la potion magique. C’est une forme magnifique pour découvrir tous les aspects du monde. À 20 ans, j’ai débarqué comme assistant de Peyo. Je travaillais sur «Le Schtroumpfissime». J’ai dit à Peyo que j’étais là pour apprendre, mais que je rentrerais en Suisse heureux si j’arrivais à «décrocher» une série. J’étais passionné d’Indiens, il n’y en avait ni dans le journal de Tintin, ni dans Spirou. Yakari s’est imposé, déjà pareil à lui-même (sauf le carquois).

Vous aviez 22 ans…

Oui, c’est venu vite. Rentré chez moi, j’ai rencontré Job, le scénariste. Il a créé un mensuel Yakari, qui a existé plus de 25 ans en Suisse. Tous les mois il fallait des aventures inédites.

Beaucoup de spécificités indiennes peuplent les aventures du jeune Sioux…

Ça me passionne. Le rapport avec la nature, le chamanisme, la communication avec les animaux totem, les visions, tout un côté très spirituel. J’ai développé ça avec des albums plus adultes, "Buddy Longway" (la vie d’une famille de trappeurs), "Celui qui est né deux fois" et "Red Road". "Yakari" est plus une jolie fable destinée aux enfants que la réalité des Indiens. Tout se passe dans un paradis avant les contacts avec l’homme blanc. L’idée est de partager la beauté de la nature, et de tous les animaux nord-américains. Yakari a le privilège de leur parler. Tout est basé sur le respect de l’autre. La nature est notre Eldorado.

Ces derniers temps, on décrit souvent l’homo sapiens comme un super prédateur, comme l’a fait Yuval N. Harari dans "Sapiens"…

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec lui quand il raconte la disparition de tous les grands mammifères. Les Indiens n’ont jamais mis en péril la faune. Ils ne prélevaient que ce qui leur était fondamental pour vivre. Ils avaient un respect très grand, presque religieux, pour la faune. Ce n’était pas des chasseurs tueurs. Aujourd’hui, la situation est terrible. Ça n’a jamais été pire. Je prépare pour l’année prochaine un livre de sensibilisation sur les animaux en voie de disparition, avec des aquarelles. Éléphant, rhinocéros, baleine bleue, ours blanc. Je suis obsédé par la nature et le monde animal. Dans toutes mes histoires, sans exception, il y a une présence animale sous forme d’un compagnon du héros, parfois même son double.

Quelle a été votre implication sur ce film-ci?

Sur les dessins animés pour la télévision sortis dans les années 2000, Job (le scénariste) et moi avions la main pour les histoires. Si ça ne nous convenait pas, ils remettaient l’ouvrage sur le métier. Pour ce film-ci, c’est le même réalisateur (Xavier Giacometti). J’ai aidé en fournissant des model sheet de tous les personnages. Ce sont des dessins qui définissent les personnages – ici très souvent des animaux – et qui insistent sur les détails, les expressions. C’est très utile pour les animateurs. J’avais aussi remarqué qu’à la télé Yakari ne montait pas très bien à cheval. Il était un peu voûté, ce qui n’arriverait jamais à un Sioux qui monte à cru. J’ai donc été très attentif à cela. L’air de rien, c’est du travail. J’ai beaucoup travaillé sur Petit-Tonnerre. Les chevaux demandent vraiment un traitement à part.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut s’immerger dans le monde des Amérindiens?

J’ai été fortement imprégné par la vie de Black Elk (Élan Noir), un chef-médecine lakota, présent à la bataille de Little Big Horn, puis au massacre de Wounded Knee. Ses paroles ont été rassemblées dans plusieurs livres. Au cinéma, j’ai été influencé par "Little Big Man" évidemment (avec Dustin Hoffmann), "Jeremiah Johnson" (de Sidney Pollack, avec Robert Redford) ou par "Soldat bleu". Des films qui proposent sur les Indiens un regard plus intelligent, plus ouvert. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux, ne serait-ce qu’en termes d’impact sur le monde. Et de compréhension de sa beauté.