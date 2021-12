Des cinés restent ouverts, des films sortent!

Le Conseil d'État a cassé la décision du Codeco en ce qui concerne le lockdown des salles de spectacle. En attendant d'en savoir plus pour les cinémas, de nouveaux films s'annoncent chez ceux qui n'ont pas fermé. (voir la liste sur cinenews.be)

1. "Maman pleut des cordes"

De Hugo de Faucompret

****

«C’est pourri là-bas et ça pue l’oignon.» C’est ce que dit Jeanne quand sa mère, au bout du rouleau, lui annonce qu’elle ira passer ses vacances chez sa grand-mère à la campagne. Un voyage en bus plus tard, nous voici face à la croulante bicoque et à la non moins croulante aïeule. Mais que les journées vont être longues, se dit Jeanne. Les pires journées de ma vie. Et cette pluie!

Désolé, Jeanne… tu t’es trompée à 1000%. Ces quelques journées ne seront pas les pires de ta vie, elles vont se révéler les meilleures. Car les grands bois, par ici, abritent une sorte de vagabond gigantesque et bienveillant. Et les chemins creux sont pleins de créatures à apprivoiser: des filles du même âge…

Grâce à une esthétique somptueuse et à une féerie bien orchestrée (qui lorgne l’univers Ghibli), le film nous emmène tambour battant vers l’aventure, et nous cueille grâce aux vertus du conte. Ce moyen-métrage est précédé de 3 courts-métrages (russes) de la meilleure eau, afin de proposer au programme complet aux jeunes de 3 à 103 ans.

Avec les voix de Céline Sallette, Yolande Moreau et Arthur H…

MAMAN PLEUT DES CORDES Bande Annonce (2021) Film d'Animation

2. "The Card Counter"

De Paul Schrader

Avec Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe…

****

À 75 ans, Paul Schrader revient. Il est resté célèbre pour ses réalisations des années 80 («American Gigolo», «La féline»,…) ou pour son travail comme scénariste – notamment pour Martin Scorsese («Raging Bull», «Taxi Driver», «La Dernière Tentation du Christ»), Spielberg («Rencontres du Troisième Type»), Peter Weir («Mosquito Coast») ou Brian de Palma («Obsession»). Il nous propose aujourd’hui une variation autour du film noir, mais à la sauce «scandale politique».

Après 10 ans en prison, William Tell est devenu imbattable au Black Jack: et pour cause, il est capable de mémoriser toutes les cartes sorties du sabot. Il va de petit casino en petit casino sans attirer l’attention, lorsqu’il rencontre un jeune homme dont le père aurait servi avec lui, «là-bas»… Il apparaît alors que «là-bas» n’est pas n’importe où, mais Abu-Graib, cette prison irakienne où des soldats américains se sont rendus coupables des pires exactions…

Avec un sens du rythme et du détail hors du commun, et ce cocktail bien dosé entre musiques envoûtantes, flash-backs hallucinés, et décors nocturnes, le réalisateur nous entraîne dans un lente spirale pleine de suspense, où le jeu tout en finesse d’Oscar Isaac et du jeune prodige Tye Sheridan font merveille.

THE CARD COUNTER - Official Trailer [HD] - Only In Theaters September 10

3. "Le test"

D’Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Alexandra Lamy et Philippe Katherine

***

Mentionnons également la comédie française «Le test». Il y est question d’un test de grossesse découvert dans une poubelle. Le genre de petit morceau de plastique des plus anodins mais… pas quand il est positif. Et que la maison est remplie des enfants de la famille. De grands ados, certes, mais tout de même… Lequel s’est-il mis en position d’accéder au rang de parent? L’enquête bat son plein… dans une discrétion toute relative.

Le Test - Bande-annonce