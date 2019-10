Des ours et des hommes

Conte philosophique déguisé en dessin animé familial, le pari de Lorenzo Mattotti est réussi.

Un saltimbanque prend refuge dans une grotte. Pour échapper aux ours qui peuplent les lieux, il entreprend de leur conter une histoire… En Sicile, il y a très longtemps, Léonce le roi des ours perd la santé, après avoir perdu la trace de son fils Tonio en jouant avec lui dans une rivière. Il décide d’aller jusque chez les hommes pour retrouver Tonio, mais les hommes ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Qu’importe, il conquiert alors la Sicile, avec l’aide d’un magicien excentrique, et retrouve son fils. Les hommes et les ours vivent ensemble désormais… Mais jusqu’à quand ce fragile équilibre va-t-il tenir?

"La fameuse invasion des ours en Sicile" Note : 4/5 De Lorenzo Mattotti, avec les voix de Leïla Bekhti, Thomas Bidegain, Jean-Claude Carrière, Arthur Dupont…

De temps en temps le cinéma nous offre une petite merveille comme celle-ci. Un film qui comporte certainement quelques défauts, un film parfois trop foisonnant, parfois un rien symbolique, et doté d’une seconde moitié plus "politique" que certains esprits fâcheux reprocheront à un film dit "pour enfants". Mais c’est le risque à prendre pour proposer, en plus du merveilleux, de la poésie, et des somptueuses images, un certain contenu.

Nous sommes ici dans la lignée de Michel Ocelot qui, avec "Kirikou" (et ses deux suites) nous a livré des films denses, qui recelaient – en plus de tous les ingrédients "obligatoires" (enfants, couleurs, personnages forts) – les vertus cathartiques du conte africain. Ensuite, avec "Azur et Asmar" il nous invitait carrément à une réconciliation entre occident et orient, avec l’accent mis sur la tolérance, et l’intérêt de la double culture.

Dans cette "Fameuse invasion des ours…" on surfe sur la même vague: faire réfléchir en proposant d’autres modèles de pensée. L’adaptation du conte de Buzzati est signée par le scénariste attitré de Jacques Audiard, Thomas Bidegain. Qui a pris soin de placer subtilement le curseur qui va du réalisme à l’imaginaire, afin de nous permettre de partager à la fois une aventure excitante, un voyage esthétique, et une expérience symbolique puissante.

