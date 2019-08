Des toiles sous les étoiles

Cet été, les cinémas en plein air proposent des programmations originales, du plus pointu au plus populaire. Et gratuit!

Au Vaux-Hall, à Bruxelles. Situé en plein cœur de la capitale, le pavillon Vaux-Hall accueille chaque samedi d’été à 22h, le Brussels Short Film Festival. Douze séances autour de douze thématiques. Seront programmés, entre autres, "The Death Of A Sound Man" de Sorayos Prapapan, qui nous vient de Thaïlande et l’hilarant "Lunch Ladies", des Américains J.M. Logan et Clarissa Jacobs, qui relate comment deux cuisinières de cantine scolaire cherchent à devenir les cheffes personnelles de Johnny Depp. (www.bsff.be)

À Wolubilis. Le centre culturel de Woluwe St-Lambert invite chaque mercredi soir à voir ou revoir quelques excellents films récents. Ainsi le 7 août, "La Mule" de Clint Eastwood, le 14 août "Bienvenue à Marwen" de Robert Zemeckis, le 21 août "Green Book" de Peter Farrelly et le 28 août "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer. (www.wolubilis.be).

Bohemian Rhapsody

À Tour & Taxis. Chaque vendredi et samedi de la saison, c’est la Summer Edition sur le site de Tour & Taxis. Dès 21h30, on se fait des films. Ainsi le 3 août, "Hair" de Milos Forman, le 9 août "Thelma et Louise" de Ridley Scott et le 16 août "The Grand Budapest Hotel" de Wes Anderson. (www.tour-taxis.com).

Pointus ou populaires, des films à déguster tout l’été, en extérieur.

À Mons. Jusque fin septembre, le cinéma s’invite sur la Grand-Place. La programmation est très grand public. Ainsi, le 12 août, "Charlie et la chocolaterie" de Tim Burton et le 19 août "Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain" de Jean-Pierre Jeunet. (www.visitmons.be)

À Charleroi. Cela se passe au Quai 10 et chaque mardi soir. Un soir sous les toiles propose notamment le 20 août "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer. (www.quai10.be).

A Liège. L’été des Grignoux prend ses quartiers dans la cour de la Brasserie Sauvenière, chaque samedi dès 22h et jusqu’au 7 septembre. Le 3 août, le déjanté "Les Nouveaux sauvages" de Damian Szifron, le 10 août, "Boyz N the Hood" de J. Singleton, le 17 août, "Memories of Murder" de Bong Joon-Ho. (www.grignoux.be)