Deux Flamands pour représenter le Fédération à Venise

Le duo d’artistes Harald Thys et Jos De Gruyter animeront le pavillon belge à la Biennale de Venise en 2019. Un choix d’autant plus singulier qu’ils ont été choisis par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la représenter.

Harald Thys a réagi tout excité en apprenant hier leur nomination. "Nous sommes très heureux!" ("superblij!", NDLR). Dans le cadre de l’accord de coopération conclu en 2012 entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté flamande, le jury a jeté son dévolu sur deux artistes… flamands pour représenter le Sud du pays à la prochaine Biennale de Venise, en 2019.

©Jos de Gruyter and Harald Thys

Travaillant à Bruxelles, le duo mêle sensibilité tragicomique pour le folklore et dramaturgie expérimentale.

La décision a été prise le 27 juin dernier, mais les artistes eux-mêmes n’ont été informés que mard i. "La nuit fut plutôt courte" , admet Harald Thys, laconique. Harald Thys et Jos De Gruyter vont présenter à Venise leur nouvelle installation baptisée "Mondo Cane", littéralement "un monde de chien", conçue sur mesure pour le pavillon belge. Elle se composera d’environ 15 à 20 poupées animées.

"Ces automates effectuent des actions répétitives. Au début, tout semble drôle, mais à force de répétition, on finit par arrêter de rire, prévient l’artiste. Ces poupées s’animent pendant 15 minutes environ. Ensuite, la performance recommence. Nous avons conçu deux types de poupées. L’un évoque le folklore et les anciens métiers; l’autre, le monde des exclus et, disons-le, des crapules."