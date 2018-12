Deux courts métrages belges présélectionnés aux Oscars

On attendait le film de Lukas Dhont, "Girl", parmi les 9 films retenus pour l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère. Ce ne sera pas le cas. La Belgique hisse toutefois 2 courts métrages dans la présélection. On saura le 22 janvier, si la Belgique défilera sur le tapis rouge du Dolby Theatre à Hollywood en février.

Les courts métrages belges francophones "May Day" et "Icare" figurent sur la shortlist (présélection) des Oscars. Tous les nommés seront annoncés le 22 janvier, et la cérémonie de remise des prix se déroulera le 24 février au Dolby Theatre à Hollywood.