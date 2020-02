Deux films belges nommés aux César

"Le jeune Ahmed" des frères Dardenne et "Lola vers la mer" sont nommés dans la catégorie du César du meilleur film étranger, aux côtés de "Joker", "Parasite" et "Once Upon a Time… in Hollywood".

Deux films belges très différents – à première vue – s’affrontent sur la liste des éligibles au César du meilleur film étranger. A ma droite, " Le jeune Ahmed ", soit le 11e long-métrage d’un duo fraternel qu’on ne présente plus, les Dardenne déjà multiprimés (deux Palmes d’or, Grand prix à Cannes pour "Le gamin au vélo"). A ma gauche, un second film, " Lola vers la mer ", signé Laurent Micheli.

Ce qui rassemble les deux films, ce sont les thèmes humanistes abordés.

L’un a rassemblé 150.000 spectateurs en France, l’autre 25.000. L’un a déjà dans son escarcelle le Prix de la mise en scène cannois et le Magritte du meilleur espoir masculin, l’autre a triomphé au festival Ramdam de Tournai, et aux récents Magritte (9 nominations, Magritte des meilleurs décors, et Magritte du meilleur espoir féminin pour Mya Bollaers).