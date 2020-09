Diana Rigg: la grâce est en deuil

De Chapeau melon et bottes de cuir à Game of Thrones, l'inimitable Diana Rigg a marqué les générations. L'actrice, passée par le théâtre mais aussi par le grand, comme le petit écran, est décédée à l'âge de 82 ans.

Elle avait la classe, Diana Rigg. Cette classe britannique inimitable, dont Emma Thompson est l’héritière, cette ironie dans l’œil, cette aisance. Et toute la culture que l’on devine dans le regard, dans les manières, dans l’esprit.

Mais pour servir de support à l’esprit, il y avait aussi un corps, capable de chausser les fameuses "bottes de cuir" , et de courir dans la campagne du Devon à la poursuite des méchants. Et des imbéciles qui n’avaient pas la chance d’être nés comme elle sous le signe de la décontraction, de l’humour, du mystère, de la beauté .

Ses titres de gloire furent nombreux, outre celui d’avoir incarné la célèbre Emma Peel des "Avengers" aux côtés de John Steed (signalons aux non fans de la série le jeu de mot sur Appeal). Le dernier en date: elle fut l’aïeule du clan Tyrell (Dame Olenna), dans "Game of Thrones". Sous le voile bleu ciel et la drôle de coiffe, le visage intelligent, c’était elle.