Docus immanquables de 2021: "Sabaya" dans l'enfer de Daesh

L’enfer, ici, n’est pas un mot. L’enfer, ici, c’est l’enfer: un puits où on tombe sans fin, un tourment qui ne s’interrompt jamais, un mélange parfaitement orchestré de douleur physique, de négation, de privation, de conversion forcée, de souillure, et de prédation sexuelle.

Le van se gare. Des femmes en uniforme encerclent la tente où pourrait se trouver la jeune fille. On parle bas. Il faut agir vite. Qu’a dit l’infiltrée – une ex-sabaya revenue sauver ses sœurs au péril de sa vie? La troisième, la quatrième? Toutes les tentes sont vides. Les trafiquants ont eu l’info. Ils ont bougé la jeune fille. Où est-elle? Peut-être tout près. Ça commence à s’agiter, il faut repartir. Demain, on reviendra. Demain, un nouveau message envoyé par l’infiltrée au risque de sa vie, de derrière sa burqa. Le van repart dans la nuit…

Ainsi parlait Zarathoustra

Une sabaya, c’est quoi? C’est une esclave sexuelle. Une ado. Dans l’esprit d’un combattant de Daesh, il a droit à des avantages en nature. Ces filles-là. Ces filles-là, elles n’existent pas pour de vrai. Ce sont des Yézidies, des incroyantes, des moins que rien, des putains. Une monnaie d’échange. Parfois, elles pondent des gosses, qui ne comptent pas. On les utilise. On les méprise. Elles servent d’exutoire à la propre haine de soi, cette haine de soi nourrie à leur insu par ces combattants qui croient agir avec l’approbation de Dieu – et qui répandent partout ce néant qui leur ressemble.

Les Yézidis, c’est qui? Ils sont plus d’un million, répartis sur plusieurs pays: nord de l’Irak, nord de la Syrie, sud de la Turquie. La plupart sont kurdophones. Une communauté difficile à cerner, car liée à une religion très ancienne, descendante du culte de Mithra et du zoroastrisme, cette ancienne religion officielle de l’empire perse pendant l’Antiquité. Un monothéisme plus ancien que le christianisme. Dont le calendrier sacré remonte au VIe millénaire avant notre ère. On le devine: depuis la nuit des temps, ils sont attaqués, déplacés, réduits en esclavage. Mais les Yézidis sont restés: leur culte ne s’exporte pas, il est ancré dans les lieux sacrés du paysage.