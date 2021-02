Dominique Seutin, codirectrice d’Anima: "Pendant 10 jours, Anima sera une sorte de mini-Netflix"

Chouette! Revoilà le festival de films d'animation que le monde entier nous envie. Pour sa 40ᵉ édition, Anima doit se résoudre à une version confinée et virtuelle, mais les cinéphiles auront de quoi faire le plein d'un esprit aussi mordant que créatif...

Anima, c'est plus de 250 films, déclinés en plusieurs sélections (nationales et internationales), et en plusieurs soirées à thème (en fonction des publics, jeune et moins jeune, et des univers de prédilection). Dominique Seutin, la nouvelle codirectrice, nous dit tout sur cette édition rebaptisée "Anima Online". Et si la situation actuelle était l'occasion de conquérir de nouveaux publics? Pour 18 euros vous aurez accès à tout, soit 10 jours de fête animée. Suivez le guide!

Vous avez hésité sur la forme à prendre?

Cela a été un crève-cœur de dématérialiser. Au départ, on s'est dit: il n'y aura pas de bars... puis, pas de crêpes... puis, pas de cérémonie d'ouverture... et donc pas d'invités. Ensuite, on a eu peur de ne pas être techniquement à la hauteur de la mutation vers le "tout numérique". Finalement, on a réussi! Avec quelques bonnes nouvelles: pas de problème de sold-out, une bonne visibilité à l'international, un public issu de partout en Belgique. Les films seront accessibles non-stop. Pendant 10 jours, ce sera une sorte de mini-Netflix. Mais rien ne remplace l'émotion de la salle, surtout pour des films comme les nôtres, avec un contenu différent où on aime partager, discuter, ressentir collectivement.

Conçu avant la pandémie, la petite bande-annonce du festival avait imaginé Trump embrasser un virus!

Anima est connu pour la diversité de l'offre...

Oui, on s'adresse aux enfants et aux adultes. Tant que c'est de l'animation – donc image par image –, tous les formats, toutes les techniques, tous les publics sont les bienvenus: de films très courts de quelques secondes jusqu'à de longs métrages de plus de 2 heures; des films en techniques artisanales, en pâte à modeler, en collages, en dessins animés, mais aussi en images de synthèse, en 3D; des films en lien avec des jeux vidéo, des clips musicaux...

Il faut organiser tout cela, notamment autour de thématiques bien connues de notre public: la programmation de courts métrages internationaux en compétition, les volets "C'est du Belge" et "Kids", et puis il y a aussi "La Nuit Animée", assez emblématique du festival, qui est une sélection de films tous un peu politiquement incorrects, un peu "scatos", sexy ou provocants. D'habitude, c'était programmé la nuit. Cette année, ce sera disponible toute la semaine! Nous aurons aussi un programme spécial "Saint-Valentin", y compris pour les enfants car l'amour n'a pas d'âge. Sans oublier le focus coréen, avec trois longs métrages et un programme court. En tout, il y aura 250 films sur la plateforme.

Le coup de cœur de l'année?

Question difficile! Tous les films sont remarquables pour l'une ou l'autre raison, comme l'incontournable "Akira" (1988) ou "Josep" (2020) qui se passe pendant la guerre d'Espagne..., mais j'irais vers "Beauty Water" (2020). Ce film coréen est vraiment dans l'air du temps, très puissant: On y reprend des thématiques chères à la société coréenne, mais qui sont en fait universelles: l'importance des apparences, la tyrannie des réseaux sociaux. C'est l'histoire d'une fille très mal dans sa peau, qui se sent grosse et moche et achète sur internet un produit miraculeux qui la rend sublime et "aimable" au sens premier du terme. Il y a un revers à cette médaille puisqu'elle va sombrer dans l'atroce. Les Coréens sont encore plus là-dedans que nous, dans l'idée qu'entrer dans des canons physiques très précis est une condition absolue pour réussir sa vie, dans l'individualisation maladive, dans le culte du regard de l'autre... Du manga tout mignon au film le plus gore imaginable, on est servis!

Bande-annonce "Beauty Water"