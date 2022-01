"Don't look up" et le climat: des plans sur la comète?

L'énorme succès de "Don't look up: déni cosmique" signifie-t-il que le film a trouvé le bon registre pour sensibiliser le grand public sur le réchauffement climatique? On refait le film, avec le climatologue Jean-Pascal van Ypersele.

Où regardons-nous quand la science nous indique la catastrophe qui vient? À en croire "Don't look up: déni cosmique", nous scrutons davantage le doigt du sage que la comète qu'il pointe. Ou notre nombril. Mais pour l'essentiel, nous ne regardons pas le problème en face ("we don't look up") et nous privons donc de notre capacité à agir.

C'est le constat très fataliste du film réalisé par Adam McKay (The Big Short, Vice), sorti dans les salles début décembre, mais qui a connu son véritable décollage lors de sa diffusion sur Netflix, le 24 décembre dernier. En une dizaine de jours, cette "comédie catastrophe" s'est hissée sur la 3ᵉ marche du podium des meilleures audiences depuis le lancement de la plateforme de streaming, trônant en tête dans plus de 90 pays. À ce rythme, le film deviendra le film le plus vu de l'histoire de Netflix.

Chacun appréciera les qualités esthétiques du film, qui présente un casting trois étoiles. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on résume.

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence campent le rôle de deux astronomes inconnus découvrant une comète qui fonce droit sur la Terre. Ils portent la nouvelle à la Maison-Blanche. Mais l'agenda de la comète n'arrange pas celui de la présidente Orlean (Merryl Streep), qui préfère "s'asseoir et évaluer" la situation. Autrement dit, ne rien faire.

152 millions d'heures de streaming "Don't Look Up" a battu le nombre d'heures de visionnage hebdomadaire jamais enregistré par Netflix. Le film est bien parti pour devenir le plus gros succès d'audience de l'histoire de la plateforme.

Les deux scientifiques se tournent alors vers les médias pour lancer l'alerte et susciter une réaction collective à la hauteur de l'enjeu. Mais le public s'émeut peu de leur histoire, moins bankable que les déboires amoureux de deux stars de la pop music (Ariana Grande et Kid Cudi), qui occupent l'essentiel de la matinale d'infotainment animée par Brie Evantee (Cate Blanchett) et Jack Bremmer (Tyler Perry). Tout juste les réseaux sociaux s'amuseront-ils du cri de colère de Kate Dibiaski (Jennifer Lawrence) face à la légèreté des journalistes, en s'en moquant allègrement. Seul l'expert "sexy" (Le Dr Mindy, DiCaprio) sera admis dans l'élite washingtonienne. Il s'y perdra.

Les scientifiques ont parlé, mais le monde politique et les médias regardent ailleurs, alors que les faits sont là, implacables: l'humanité disparaîtra si la comète touche notre sol. Il reste quelques mois pour agir et personne ne bouge.

Les astres s'alignent finalement: empêtrée dans un scandale politique, la présidente a besoin de faire diversion, et pour cela rien de tel que d'enfiler le costume de commander in chief. Des satellites équipés de têtes nucléaires sont lancés pour tenter de dévier la trajectoire de la comète. Mais Peter Isherwell (Marc Rylance en patron "muskien" de la toute-puissante société de télécommunications Bash) fait tout arrêter. Ses drones pourraient fragmenter la comète et en récupérer les dizaines de milliards de dollars de matières premières... Gros donateur de la campagne de la présidente, il lui impose son plan – très risqué, non validé scientifiquement – sans difficulté.

La bande-annonce de Don't Look Up (Adam McKay, 2021)

"En ce moment, nous avons tellement de mal à nous concentrer sur la vérité" Leonardo DiCaprio

Cynisme politique, vacuité médiatique, désespoir des scientifiques, déni et grégarisme de la population... "Don't Look Up" est une analogie co(s)mique du comportement d'une partie de la société (américaine) face au réchauffement climatique. Il interroge la tendance à renvoyer la recherche scientifique au rang d'opinion parmi d'autres. "En ce moment, nous avons tellement de mal à nous concentrer sur la vérité", a commenté Leonardo DiCaprio.

Plusieurs climatologues ont salué la pertinence du film. C'est le cas de Michael E. Mann, directeur du Earth System Science Center de l'université de Pennsylvanie, qui a inspiré le personnage joué par Leonardo DiCaprio. Il estimait récemment dans Le Monde qu'il s'agit d'un "commentaire sociopolitique sérieux, qui se présente comme une comédie. Il traite de la manière dont les preuves accablantes d'une menace scientifique sont ignorées pour des raisons politiques et idéologiques. Il aborde la façon dont de puissants lobbys, motivés par le profit, bloquent l'action lorsqu'elle ne convient pas à leurs intérêts et promeuvent de prétendues fausses solutions dont ils peuvent personnellement tirer profit."

"La métaphore du film s'écarte de la complexité du réchauffement climatique qui a des causes plus multiples qu'une comète, mais elle a aussi l'avantage de la simplicité." Jean-Pascal van Ypersele Climatologue, professeur à l'UCLouvain

Plus près de nous, le climatologue membre du Giec Jean-Pascal van Ypersele se consacre depuis plus de 40 ans au changement climatique. Il connaît d'ailleurs très bien Michael E. Mann, qu'il a proposé comme docteur honoris causa de l'université néo-louvaniste, titre qui lui sera remis en février prochain. Le professeur de l'UCLouvain a vu le film. Trouve-t-il la métaphore pertinente? Le danger lié à la comète est imminent et daté, ce qui n'est pas le cas du réchauffement climatique, qui est en cours sans nous confronter à une date limite claire. "La caricature tape juste. Mais les choses sont beaucoup moins noires ou blanches avec le climat. Il s'inscrit dans une échelle de temps, mais elle a une marge d'incertitude." La métaphore a donc ses limites, celle d'un manichéisme très présent dans les grosses productions américaines. "Elle s'écarte de la complexité du réchauffement climatique qui a des causes plus multiples qu'une comète, mais elle a aussi l'avantage de la simplicité."

Un divertissement hollywoodien peut-il avoir plus d'impact sur la prise de conscience collective et l'action politique que les multiples COP et rapports scientifiques? "Cela va générer des échanges entre les gens, mais ceux-ci manifestent des résistances extrêmement puissantes par rapport aux alertes qui menacent le bien-être et la survie humaine", prévient Bernard Rimé, professeur émérite de psychologie à l'UCLouvain, spécialiste des émotions collectives.

Nier pour se protéger

Quand la comète apparaît dans le ciel et que son existence ne peut plus être contestée, une partie de la population plonge malgré tout dans un déni de réalité. "Look up!", lance le scientifique incarné par Di Caprio. "Don't look up!" répondent le pouvoir en place et certains médias, entraînant dans leur sillage une large frange de la population.

"C'est ce que j'appelle nos lunettes roses, dit Bernard Rimé. Elles nous protègent, nous permettent de vivre en oubliant que nous sommes mortels. Et sont très difficiles à enlever. Seuls des événements qui nous retournent l'estomac peuvent y parvenir, parce que tant qu'on reste sur le plan de l'information rationnelle, il est trop facile de nier et de trouver des explications alternatives et des prétextes." Un divertissement comme Don't Look Up peut produire de l'écume, mais pas de lame de fond.

Lire aussi Le complotisme de Trump menace toujours la démocratie

En juillet dernier, alors que la Wallonie connaissait des inondations destructrices, Jean-Pascal van Ypersele exprimait en direct sur le plateau du JT de la RTBF sa grande lassitude et sa frustration. Brandissant le premier rapport du Giec (1990), il implorait: "Les experts tirent la sonnette d’alarme depuis tellement longtemps et sont si peu écoutés. Il faut enfin prendre le problème climatique au sérieux, pas seulement dans les discours, et entreprendre des actions beaucoup plus déterminées."

"En Europe, on constate une instrumentalisation du rapport du Giec pour faire croire au grand public qu'on fait ce qu'il faut avec le Green deal." Jean-Pascal van Ypersele

S'il considère qu'il existe un plus grand respect pour la démarche scientifique en Europe - "même si le débat sur la vaccination interpelle" - qu'aux États-Unis, il estime "que dans une certaine mesure, c'est un respect de surface". Le Green deal européen témoigne d'ailleurs, selon lui, d'une "instrumentalisation du rapport du Giec pour faire croire au grand public qu'on fait ce qu'il faut". "L'UE avance sans sourciller que son objectif de neutralité carbone en 2050 est en accord avec la science. C'est faux, car pour limiter le réchauffement à 1,5°, il faudrait, en effet, que l'ensemble des régions du monde soient neutres d'ici 2050, ce qui ne sera pas le cas. Il faudra donc que d'autres le soient avant cette échéance."

Marchands de doute

Pour Jean-Pascal van Ypersele, l'action délétère des "marchands de doute" est trop peu présente dans le film. Or, ils disposent de moyens très importants pour se payer les meilleures stratégies d'(e) (dés)information et faire passer les messages les plus démobilisateurs de manière anodine. Ainsi, sur Google, une pub sur cinq liée à des recherches sur le climat est financée par des entreprises qui ont des intérêts dans les énergies fossiles, selon une enquête du Guardian. La société pétrolière BP a, quant à elle, reconnu avoir financé une vaste campagne marketing pour populariser le concept d'"empreinte carbone". L'objectif étant d'individualiser la responsabilité face au climat, pour préserver le système.

"Le film témoigne d'une vision très américaine des choses, avec cette tendance à penser que la technologie va tout résoudre." Jean-Pascal van Ypersele

Cette vision des choses perdure. "Don't look up" la perpétue à sa façon. "Le film donne l'impression que l'opinion publique est un ensemble d'individus confrontés aux infos, décode Olivier Klein, professeur de psychologie sociale et interculturelle à l'ULB. Or, mon appartenance à un groupe socioethnique définit comment je perçois les choses. Des groupes médiatisent les informations et les transforment en grille de lecture du monde". Même prisme individualiste concernant la science, la technologie et la politique, regrette-t-il: "L'utopie technologique est incarnée par un personnage venant d'en haut et qui délivre ses solutions. Idem: la science est hyper personnalisée, ce qui est dangereux, car elle est un processus collectif."

"Le fatalisme fait le jeu des lobbys"

"Or, ce n'est pas par des actions individuelles que l'on va changer les choses, mais par des actions structurelles", rappelle Jean-Pascal van Ypersele. "Le film témoigne d'une vision très américaine des choses, avec cette tendance à penser que la technologie va tout résoudre. Or, si elle est importante, celle-ci n'est qu'une toute petite composante de toute une série de domaines où l'on doit agir."

L'aspect positif du succès de "Don't Look Up", c'est que l'on reparle du climat, estime néanmoins Jean-Pascal van Ypersele. "Mais ce n'est pas en se chatouillant pour se faire rire qu'on va y arriver. Et surtout: qu'est-ce qu'on fait après ça?" Il craint que le fatalisme du film fasse au final le jeu des lobbys qui ont intérêt au statu quo. "Or, il n'y a pas de fatalité avec le réchauffement climatique. L'avenir est toujours largement dans nos mains. Le problème est déjà là, et on ne va pas éviter d'autres catastrophes, mais ce qui se passera dans 20 ans et au-delà dépend encore des décisions que l'on mettra en œuvre aujourd'hui." Regarder la comète en face, et passer rapidement à l'action.