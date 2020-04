Du ciné en VOD pour oublier qu'on est confiné

Comme avec la sélection de Barbara Dupont des meilleures séries télé, disponible également sur lecho.be, Sylvestre Sbille, le critique cinéma de L'Echo a épinglé ses coups de cœurs en VOD.

Du ciné de qualité à consommer sa modérartion!

1. DRAME

"Celle que vous croyez"

5/5

De Safy Nebbou

Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Charles Berling,…

Une femme de 50 ans éperdue d’amour pour un jeune homme, prête à toutes les dissimulations pour avoir droit, elle aussi, à la passion. Le réalisateur Safy Nebbou ("L’autre Dumas") transcende le roman original, best-seller de Camille Laurens. Il prend ses distances avec ce qui se fait le plus souvent dans le cinéma français actuel, et signe un grand mélo, à la fois épure et coup de poing.

Et voici Juliette Binoche au sommet de son art. En femme de 50 ans éperdue d’amour pour un jeune homme, prête à toutes les dissimulations pour avoir droit, elle aussi, à la passion, elle nous offre un personnage inoubliable de complexité, et d’absolu.

"Darkest Hour"

4/5

De Joe Wright

Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James,…

Mai 40: tout semble perdu. L’Angleterre baisse la tête et attend l’invasion. Mais un homme se met à prononcer des discours étranges où il est question de sueur, de sang, et de plages... Avec son cortège des décisions aberrantes, de violence inouïe, et de courage quand tout semblait perdu, la Seconde Guerre Mondiale nous en apprend chaque jour un peu plus sur qui nous sommes.

CELLE QUE VOUS CROYEZ Bande Annonce (2019) Drame

2. THRILLER

"Never Look Away" ("Werk Ohne Autor")

5/5

De Florian Henckel von Donnersmarck

Avec Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer,…

Dans le genre "grande fresque" inoubliable, nous avons déjà eu droit à "La vie des autres", du même réalisateur, oscarisé en 2007. Au programme cette fois: vocation artistique contrariée et nazisme. Après guerre, le héros fait la connaissance d’une jolie jeune fille, mais aussi de son père médecin qui a "soigné" sa tante autrefois. Sur fond de discours sur l’art et la politique, les destins s’entrecroisent et s’entrechoquent. Comment panser ses plaies ? La réponse en 188 minutes aussi haletantes que passionnantes…

WERK OHNE AUTOR || bande annonce

3. COMÉDIE

"Mon inconnue"

3/5

De Hugo Gélin

Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe,…

Après avoir connu le coup de foudre au lycée, Raphaël devient un écrivain à succès et Olivia une simple prof de piano. Mais un beau jour, Raphaël se réveille petit prof de français, dans un monde parallèle où Olivia est une concertiste adulée dans le monde entier. Une comédie romantique sans prétention à la française, qui s’amuse intelligemment à détourner les codes et à tordre le cou aux préjugés.

MON INCONNUE Bande Annonce (Comédie, 2019)

4. DOCUMENTAIRE

"Amazing Grace"

4/5

De Sydney Pollack

Début des années 70: la star mondiale Aretha Franklin revient aux sources du gospel pour un album live, enregistré dans une église. On dépêche sur place le jeune réalisateur Sydney Pollack. Mais une erreur technique empêche de synchroniser les images, et les rushes finissent sur une étagère… pour 45 ans. Le résultat est époustouflant. Le public est, comme nous, au bord de la syncope tant deux ingrédients sont au rendez-vous: la puissance, et la grâce.

"Santiago Italia"

4/5

De Nanni Moretti

En racontant le Chili post Allende, Moretti s’interroge sur l’Europe fascisante d’aujourd’hui. Dans un climat de rafles et de tortures systématiques, les rebelles de Santiago étaient amenés à "sauter le mur": celui de l’ambassade d’Italie, qui servait alors d’asile politique. A partir de là, Moretti ne fait pas seulement le portrait d’une communauté de réfugiés, mais celui d’une Italie ouverte, celle qui fut capable de les accueillir il y a 40 ans. Et qui, espère-t-il, n’a pas encore tout à fait disparu...