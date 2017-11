Égalité? Disons plutôt: 40 partout…

L’argument? Dans les années 70, les tenniswomen qui gagnent des tournois du Grand Chelem sont moins bien payées que les hommes. Dix fois moins bien… Les réalisateur et réalisatrice de "Little Miss Sunshine" s’emparent d’une histoire vraie pour agiter les drapeaux "féminisme" et "combat gay": le duel qui opposa l’ancien n°1 mondial Bobby Riggs à la championne du moment Billie Jean King.