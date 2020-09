Eric Franssen, directeur du Palace: "Créons aujourd’hui le public de demain"

Comment s’est passé l’été au Palace?

Pas si mal que ça, en termes de fréquentation, notamment grâce à "Je ne peux pas, j’ai cinéma" , mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles (où le spectateur ne paie que 1 euro, NDLR). Nous sommes en dessous de 2019, bien sûr, mais compte tenu de la situation, ça aurait pu être bien pire. Il faut dire qu’en 2018 nous venions de rouvrir, et puis il y a eu les travaux dans tout le quartier. Pour juillet, nous sommes à 5500 entrées contre 7500 en 2019, et pour août, à environ 6400 contre 8600 en 2019.

Et les films?

Notamment avec des classiques ou des reprises?

En parlant de jeune public, comment réagissez-vous à l’interdiction (temporaire) des séances scolaires ou extrascolaires?

C’est une très mauvaise nouvelle pour nous. Mais c’est sans doute provisoire: les mesures changent chaque semaine. Ça représente plus de 16.000 entrées l’année dernière, c’est énorme. Surtout, c’est là une des missions qui nous tient le plus à cœur, l’éducation au, et par le cinéma. Il serait dommage, voire dramatique, que les enseignants changent leurs habitudes et préconisent des visions en petit dans les classes, car rien ne remplace le choc d’une vraie projection, avec introduction par des professionnels, dossier pédagogique, approche adaptée, etc. Former le public de demain, c’est primordial, pour eux comme pour nous. Dans le respect de toutes les mesures, bien évidemment.