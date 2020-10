"Est-il raisonnable d’être sage?"

Candidat très sérieux à la Palme d’or 2020 (si elle avait été attribuée), voici un film aux accords subtils, plein de pêche, goûtu, et très long en bouche...

Martin est prof d’histoire dans le secondaire. Marié, deux enfants, il est un peu démissionnaire en classe. Les élèves chahutent? Tant pis pour eux. Avec ses amis, Tommy, Nicolaj et Peter, profs comme lui, ils ont l’habitude de se retrouver autour d’une bonne table. Mais Martin ne boit pas. Sauf que, ce soir, c’est l’anniversaire de l’un d’eux. Alors Martin fait une exception. Les jours suivants, l’exception devient la règle. Un chercheur norvégien prétend qu’avec une petite dose d’alcool dans le sang, l’être humain serait au "meilleur de soi-même". Et si on essayait? Finesse: c’est dans les limites du cadre et des horaires scolaires que les quatre joyeux drilles vont se lancer. Dans un premier temps, l’expérience porte ses fruits. Confiance en soi. Décontraction avec les élèves. Meilleurs rapports dans le couple. Mais jusqu’à quand pourra durer cette petite danse?

Comédie dramatique ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ "Drunk" ("Druk") De Thomas Vinterberg, avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang...

Il est de ces films qui ont tout pour plaire. Un ton, un regard, un rythme. Des situations jamais vues et pourtant familières. Un propos, qui ne ressemble surtout pas à une thèse, mais dont l’ampleur vous touche en un point secret. "Drunk" est un appel à la liberté. Au questionnement des règles. C’est un hymne à l’expérience, à la déviance, à la vie dans ce qu’elle a de vrai – certes hésitante, certes cabossée, certes décevante. Mais jamais totalement vaine – car est-il réellement raisonnable d’être sage?

Le film prend une ampleur énorme dans le contexte confiné qui est le nôtre. Tout commence dans un restaurant (lieu emblématique s’il en est en 2020!), pour se poursuivre avec le geste symbolique de consommer une substance proscrite, dans un cadre bien spécifique et présenté comme sacré: l’école. Pourtant des règles sont établies. Un couvre-feu alcoolique est proclamé: jamais après 20 heures, pour faire "comme Hemingway". Bien sûr, les règles sont là pour être transgressées. Et la nature humaine va déborder. Mais si la "meilleure version de soi-même" n’aura qu’un temps, le voyage en aura valu la chandelle.

Acte libre

Aux commandes, notre vieil ami Thomas Vinterberg. Soit l’homme qui, avec l’autre génie Lars Von Trier, inventa il y a 25 ans le "Dogme 95", cette nouvelle façon de filmer. On lui doit ainsi le jamais égalé drame familial: "Festen". Devant la caméra, l’immense Mads Mikkelsen (déjà prix d’interprétation à Cannes pour "La chasse" du même Vinterberg), accompagné d’une bande d’autres habitués du cinéaste. Car pour ce genre de film, comme pour une bonne cuite, il faut que la confiance règne dans le groupe.

"Drunk" ne bascule jamais dans l’apologie de l’ivresse, mais explore plutôt le courage nécessaire pour poser un acte libre, et partir expérimenter des choses nouvelles.

Comme si souvent dans le cinéma scandinave, humour grinçant et réflexion de haute volée font ici très bon ménage. Car "Drunk" ne bascule jamais dans l’apologie de l’ivresse, mais explore plutôt le courage nécessaire pour poser un acte libre, et partir expérimenter des choses nouvelles. Aller au devant de la vie, la bousculer pour mieux s’en retrouver nourris. Car si certains problèmes sont estompés par l’alcool, d’autres surviennent – et voici nos héros bientôt confrontés à de nouvelles formes de lucidité.

Boire du cava à la bouteille en plein midi avec ses étudiants fraîchement diplômés, est-ce que c’est mal, ou est-ce que c’est bien? A cette grande question fondamentale, il est difficile de répondre autrement que par: il faut l’avoir fait pour le savoir. Tout comme la vie, l’alcool est double: à la fois poison, et exhausteur de goût surpuissant. Beaumarchais fit dire à son Figaro: "Boire sans soif, et faire l’amour en tout temps, Madame, il n’y a que ça qui nous distingue des autres bêtes." Baudelaire, lui, déclarait: "De vin, de poésie ou de vertu, il faut être toujours ivre". A voir "Drunk", on a très envie de lui donner raison.