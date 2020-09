Et si Dickens avait écrit une comédie?

Charles Dickens, l’un des plus grands romanciers anglais du XIXe, n’a écrit aucune comédie. Pourtant, chacune de ses œuvres est émaillée par son esprit sarcastique. Le réalisateur Armando Iannucci s’est lancé le défi d’adapter "The Personal History of David Copperfield" et d’accentuer la farce qui jaillit du drame.

De son propre aveu, Dickens chérissait l’histoire de David Copperfield et la tenait pour sa préférée. Oui, plus que celle d’"Oliver Twist" ou de "Les grandes espérances" qui figurent parmi les plus célèbres de ses ouvrages. Car, dans "The Personal History of David Copperfield", il avait mis beaucoup de sa propre histoire. Armando Iannucci, dont on avait pu apprécier notamment "La mort de Staline", a choisi de ne pas nous conter fidèlement et studieusement l’itinéraire brinquebalé de ce jeune orphelin de père, puis de mère, qui quitte le cocon familial à la campagne pour aboutir dans une fabrique de bouteilles où ne travaillent que de jeunes enfants et qui traversera, ensuite, de nombreux épisodes généralement tragiques et misérables. Non, le parti pris du réalisateur est celui de la comédie ou plus encore de la farce. Un peu comme s’il avait choisi de lire le roman la tête à l’envers. Si l’on n’est pas d’accord avec son idée de départ, on ne rentrera pas du tout dans le film. On lui trouvera, en outre, pas mal de longueurs dispensables. On le jugera raté en tout ou en partie.

Un casting 100% diversifié

Ce qui frappe ici et qu’on salue, c’est le casting 100% diversifié. L’acteur qui joue David Copperfield est le britannico-indien Dev Patel. Celle dont il s’éprendra à l’âge adulte est incarnée par Nikki Amuda-Bird d’origine nigériane. Benedict Wong, qui est d’origine asiatique, joue le personnage de Mr Wickefield, avocat et businessman très penché sur la boisson. Ceci est la deuxième grande audace – après le mode de la comédie – de ce film. Offrir à des acteurs de toutes origines des rôles qui traditionnellement sont réservés aux Blancs. À leurs côtés, on retrouve la talentueuse et élégante Tilda Swinton en tante farfelue de David Copperfield et Hugh Laurie en lunatique et poétique fauché à vie, inspiré directement par le père de Charles Dickens…

Ce que l’on a aimé surtout, c’est la qualité des décors et des costumes. Cela vaudrait bien un BAFTA – l’équivalent british des Oscars – à la prochaine édition. Et particulièrement, la maison sur la plage faite dans une carcasse de bateau. Nul doute que cela pourrait inspirer plus d’un architecte ou quelques pages pour un supplément du week-end. Mais, naturellement, que ne trouver de joie ou de génie essentiellement dans un casting multicolore et un set design sophistiqué ne suffit pas à adhérer totalement au projet de Armando Iannucci. La question que l’on se posera après ça, qui d’autre encore osera ne pas respecter les œuvres-cultes de monstres sacrés?