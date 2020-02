"Extase" à Bozar | Le premier orgasme du cinéma

Il est des jalons incontournables dans l’histoire du 7 e Art, et "Extase" (1933) est bien de ceux-là. Parce qu’on y voit une femme nue – et que la censure américaine réussit à interdire le film jusqu’en 1940? Parce que cette femme nue, dans une autre séquence, se prend le front sous l’emprise de ce qui ressemble bien à un orgasme? Pas seulement…

La raison en est bien plus simple: le film est un chef-d’œuvre .

Véritable tour de force de mise en scène, il combine tout – musique, découpage, recherche formelle, casting – pour nous livrer quelques séquences réellement incontournables. Des séquences qui, en matière d’érotisme et de la matérialisation de certains fantasmes féminins , restent indétrônables après neuf décennies.

"L’une des plus belles femmes du monde"

La séquence est restée dans la mémoire collective: Hedy Lamarr , à peine 18 ans , n’est pas encore estampillée "l’une des plus belles femmes du monde", elle n’est pas encore une star internationale sur l’égide de la M.G.M., mais elle déploie déjà toute sa présence hypnotique de femme forte , qui aura le dernier mot.

Dans une autre séquence elle retrouve l’ingénieur et se laisse aller à une extase toute spirituelle, spéculative – d’ailleurs elle est habillée. Les gros plans s’enchaînent: sa main abandonnée près du tapis, son front, ses yeux perdus dans le vague… et que dire de ce plan magistral, où son profil se détache d’elle et entre dans le visage de son amant pour indiquer, au-delà des corps, l’union des âmes?