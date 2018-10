"Farenheit 11/9" - Michael Moore, le poil à gratter du Président

Oscar en 2003 pour "Bowling for Columbine" qui se penchait sur la violence et les armes aux USA, puis Palme d’or, l’année suivante, pour "Fahrenheit 9/11" (sur l’administration Bush et les attentats du 11 septembre), il nous revient avec une suite anti-Trump. Mais pas seulement… Dire du mal de Trump, une grande partie de l’Amérique le fait au jour le jour. Moore préfère essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Parallèlement aux malversations dans les urnes, aux humiliations dirigées parfois contre sa propre famille, et aux aberrations du Président, Moore dresse un portrait de cette bêtise humaine qui lui a permis d’accéder au pouvoir et la courte vue des Démocrates, enfermés dans leur bulle et qui mangent au même râtelier que Donald Trump...